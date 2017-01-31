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» » » В Иловлинском районе отчим регулярно насиловал 11-летнюю девочку

В Иловлинском районе отчим регулярно насиловал 11-летнюю девочку

Сегодня, 13:02
Reporter
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Профилактическая беседа матери с ребенком вскрыла жуткие подробности будней 11-летней девочки, когда она оставалась наедине со своим 24-летним отчимом. В силу своего возраста и легкой умственной отсталости пострадавшая не осознавала всего ужаса происходящего с ней и, вероятно, именно поэтому обо всем умалчивала. Однако в декабре 2016 года правда вылезла наружу. Ошарашенная мать немедленно проинформировала о произошедшем правоохранительные органы, и колесо следствия мгновенно закрутилось- отчим-насильник был задержан, затем арестован, а по возбужденному уголовному делу был назначен ряд судебных психолого-психиатрических экспертиз. Они показали правдивость изложенных ребенком фактов, а также указали на несоответствие показании подозреваемого, который не признает свою вину. В итоге следователи задокументировали два эпизода изнасилования ребенка и столько же случаев насильственных действий сексуального характера. В данный момент уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Иловлинского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.
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