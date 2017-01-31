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» » » Для дагестанского водителя, задавившего в Иловле трех девочек, прокуратура запросила максимальное наказание

Для дагестанского водителя, задавившего в Иловле трех девочек, прокуратура запросила максимальное наказание

Сегодня, 13:35
Reporter
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Для дагестанского водителя, задавившего в Иловле трех девочек, прокуратура запросила максимальное наказание
В Иловлинском районным суде сегодня прошли прения сторон, после чего представитель стороны обвинения зачитал обвинительное заключение в отношении Магомеда Гасанова. Как сообщила агентству «Новости Волгограда» пресс-секретарь суда Ольга Лапатина, для обвиняемого в гибели трех девочек прокуратура запросила 6 лет и 11 месяцев тюремного заключения из 7 возможных, плюс запрет на три года на вождение транспорта. Окончательное оглашение вердикта состоится 2 февраля после того, как обвиняемый выступит с последним словом.
Напомним, 30 октября 2016 года в Иловлинском районе на 73 километре трассы Волгоград-Москва 27-летний Магомед Гасанов за рулем междугороднего автобуса задавил детей на пешеходном переходе. От полученных травм 12-летняя и 5-летняя девочки скончались на месте происшествия, третья 11-летняя девочка умерла в карете скорой помощи. Позже выяснилось, что у автобуса были неисправны тормоза, тем не менее с такой серьезной поломкой Гасанов продолжал следование. Кроме того, обвиняемый имеет на своем счету только за прошедший год 14 штрафов за различные нарушения ПДД.
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