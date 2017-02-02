6 лет колонии за жизнь трех девочек назначил суд водителю из Дагестана

Как сообщила агентству «Новости Волгограда» пресс-секретарь суда Ольга Лапатина, несколько минут назад в Иловлинском районном суде был вынесен приговор в отношении водителя автобуса из Дагестана Магомеда Гасанова. Суд назначил ему наказание 6 лет колонии общего режима, в то время как прокуратура просила на 11 месяцев больше. Также Гасанов лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3 года и должен будет выплатить семьям погибших 3 миллиона рублей.

К слову, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Сегодня же перед оглашением приговора подсудимый выступил с последним словом, где еще раз попросил прощения у родственников погибших девочек. Напомним, 30 октября автобус, следовавший по маршруту Москва – Избербаш, из-за неисправной тормозной системы на полной скорости наехал на трех девочек 5, 11 и 13 лет на пешеходном переходе в Иловлинском районе. Все три ребенка скончались. Как сообщила агентству «Новости Волгограда» пресс-секретарь суда Ольга Лапатина, несколько минут назад в Иловлинском районном суде был вынесен приговор в отношении водителя автобуса из Дагестана Магомеда Гасанова. Суд назначил ему наказание 6 лет колонии общего режима, в то время как прокуратура просила на 11 месяцев больше. Также Гасанов лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3 года и должен будет выплатить семьям погибших 3 миллиона рублей.К слову, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Сегодня же перед оглашением приговора подсудимый выступил с последним словом, где еще раз попросил прощения у родственников погибших девочек. Напомним, 30 октября автобус, следовавший по маршруту Москва – Избербаш, из-за неисправной тормозной системы на полной скорости наехал на трех девочек 5, 11 и 13 лет на пешеходном переходе в Иловлинском районе. Все три ребенка скончались.



