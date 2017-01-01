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» » » Водителя «Лады» обвинили в смертельном ДТП в Дубовском районе

Водителя «Лады» обвинили в смертельном ДТП в Дубовском районе

Сегодня, 09:27
Lopatin
Водителя «Лады» обвинили в смертельном ДТП в Дубовском районеДТП произошло 28 августа прошлого года в Дубовском районе на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». 41-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал в сторону Камышина. При повороте на автозаправку он не подал соответствующий сигнал и не пропустил автомобиль «Hyundai», проезжавший по встречной полосе. В результате столкновения от полученных травм в медицинском учреждении скончалась 14-летняя пассажирка «Лады Приоры», а водитель и еще трое пассажиров отечественной легковушки были госпитализированы с многочисленными травмами.

В настоящее время следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка. Вина водителя «Лады» была доказана собранными доказательствами. Дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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