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НовостиВолгограда.ру » Криминал » Расследования » Водителя «Лады» обвинили в смертельном ДТП в Дубовском районе
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18:16
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
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Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что если КНДР применит ядерное оружие в отношении Соединенных Штатов или союзников, то ответный удар будет эффективным и сокрушительным.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование танков в районе Авдеевки
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали использование танков и реактивных систем залпового огня на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ...
Пушков о речи Хейли в ООН: Подчиненная Трампа говорит словами Обамы
Выступая в Совбезе ООН постпред США Никки Хейли объявила, что санкции с России могут быть сняты только в случае, если Крым вновь станет частью Украины. Это заявление вызвало в Москве неоднозначную ...