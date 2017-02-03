В Волгограде суд назначил 25-летнему сбытчику наркотиков 12 лет колонии



Как следует из приговора, в начале 2016 года Шишканов через интернет договорился с неизвестным о совместном сбыте наркотиков. Его роль заключалась в расфасовке и устройстве так называемых «закладок» на территории города. Во время получения из тайника свертка с наркотическим средством массой более килограмма, предназначенным для сбыта, Шишканова задержали сотрудники правоохранительных органов.



Сам подсудимый отрицает свою причастность. Несмотря на это суд приговорил молодого человека к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.



Предварительное расследование проводилось СЧ СУ УМВД Росси по г. Волгограду. Государственное обвинение по уголовному делу было поддержано городской прокуратурой. Ворошиловский районный суд города Волгограда признал 25-летнего местного жителя Антона Шишканова виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.Как следует из приговора, в начале 2016 года Шишканов через интернет договорился с неизвестным о совместном сбыте наркотиков. Его роль заключалась в расфасовке и устройстве так называемых «закладок» на территории города. Во время получения из тайника свертка с наркотическим средством массой более килограмма, предназначенным для сбыта, Шишканова задержали сотрудники правоохранительных органов.Сам подсудимый отрицает свою причастность. Несмотря на это суд приговорил молодого человека к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.Предварительное расследование проводилось СЧ СУ УМВД Росси по г. Волгограду. Государственное обвинение по уголовному делу было поддержано городской прокуратурой.



