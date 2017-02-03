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НовостиВолгограда.ру » Криминал » Расследования » В Волгограде суд назначил 25-летнему сбытчику наркотиков 12 лет колонии
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18:16
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
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Россельхознадзор с 6 февраля вводит запрет на ввоз в Россию говядины из Минской области Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте ведомства. Сообщается, что причиной запрета стали сомнения в ...
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