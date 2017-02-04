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» » » Наказание для убийцы, насильника и грабителя 15-летней школьницы назначит областной суд

Наказание для убийцы, насильника и грабителя 15-летней школьницы назначит областной суд

Сегодня, 10:38
Reporter
Наказание для убийцы, насильника и грабителя 15-летней школьницы назначит областной суд
Напомним, тело убитой девочки было обнаружено 3 октября 2016 года в мусорном баке недалеко от дома погибшей. Двое суток продолжались оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых следователи пришли к выводу, что убийство было совершено недалеко от места, где было найдено тело, вероятнее всего, в квартире ее же подъезда. Было принято решение о незамедлительном обходе и обследовании всех без исключения квартир дома. Догадки следователей подтвердились. Жуткое преступление совершил сосед девочки- наркоман со стажем. 2 октября 2016 года, находясь под кайфом, Зайченко встретил в подъезде свою будущую жертву, обманным путем заманил ее в квартиру, а затем надругался над ней и задушил. Убитую обвиняемый спрятал под диван, сняв с нее золотые украшения и забрав сотовый телефон, которые затем сдал в ломбард.
5 октября 2016 года Зайченко был задержан, и на первом допросе же сознался в содеянном. За четыре месяца следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой области, направлено в областной суд для рассмотрения по существу.
Примечательно, что Зайченко уже был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков, а также грабеж и угон. Однако даже с таким послужным списком за два месяца до убийства суд назначил ему мягкий условный приговор, что в результате стоило жизни школьнице.
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