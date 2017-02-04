Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Выбор редакции
|
НовостиВолгограда.ру » Криминал » Расследования » Наказание для убийцы, насильника и грабителя 15-летней школьницы назначит областной суд
|
НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТОП КОММЕНТИРУЮТ
18:16
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
ОПРОС
Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
Полиция Вены в пятницу вечером задержала 22 выходца из Чечни, во время операции у них изъяли автомат, пистолет и боеприпасы, передает агентство APA. Как отмечают в агентстве, к стражам порядка ...
Белый дом: Трамп виделся с Тимошенко, но не давал ей никаких заверений
Президент США Дональд Трамп виделся с лидером украинской партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко на молитвенном завтраке, проводившемся в четверг утром в Вашингтоне, но не давал ей никаких ...
В ЛНР объявили траур в связи с гибелью начальника управления милиции
В ЛНР объявлен траур в связи с гибелью начальника управления республиканской Народной милиции Олега Анащенко. Соответствующий указ подписал глава ЛНР Игорь Плотницкий.