Житель Новоаннинского района во время ремонта машины сжег 6 квартир



Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе расследования уголовного дело по данному случаю выяснилось, что в тот день 44-летний горожанин Дмитрий Кулешов хотел починить автомобиль своего знакомого. В частном секторе в переулке Рабочем он стал проводил электросварочные работы в машине. Неожиданно произошло повреждение бензобака, после чего вспыхнул бензин. Практически мгновенно огонь перекинулся на соседний одноэтажный многоквартирный дом.



От неосторожных действий Кулешова в пожаре сгорело 6 квартир, повреждено имущество десяти потерпевших на общую сумму порядка 3 миллиона рублей.



Кулешов вину в совершенном преступлении признал полностью, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В настоящее время дело направлено для рассмотрения в мировой суд судебного участка №40 Волгоградской области. 5 июля прошлого года сгорели сразу шесть квартир в одном из домов города Новоаннинский Волгоградской области. Позднее выяснилось, что пожар произошел по неосторожности местного жителя.Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе расследования уголовного дело по данному случаю выяснилось, что в тот день 44-летний горожанин Дмитрий Кулешов хотел починить автомобиль своего знакомого. В частном секторе в переулке Рабочем он стал проводил электросварочные работы в машине. Неожиданно произошло повреждение бензобака, после чего вспыхнул бензин. Практически мгновенно огонь перекинулся на соседний одноэтажный многоквартирный дом.От неосторожных действий Кулешова в пожаре сгорело 6 квартир, повреждено имущество десяти потерпевших на общую сумму порядка 3 миллиона рублей.Кулешов вину в совершенном преступлении признал полностью, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В настоящее время дело направлено для рассмотрения в мировой суд судебного участка №40 Волгоградской области.



