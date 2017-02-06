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» » » Житель Новоаннинского района во время ремонта машины сжег 6 квартир

Житель Новоаннинского района во время ремонта машины сжег 6 квартир

Вчера, 17:23
Lopatin
Житель Новоаннинского района во время ремонта машины сжег 6 квартир 5 июля прошлого года сгорели сразу шесть квартир в одном из домов города Новоаннинский Волгоградской области. Позднее выяснилось, что пожар произошел по неосторожности местного жителя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе расследования уголовного дело по данному случаю выяснилось, что в тот день 44-летний горожанин Дмитрий Кулешов хотел починить автомобиль своего знакомого. В частном секторе в переулке Рабочем он стал проводил электросварочные работы в машине. Неожиданно произошло повреждение бензобака, после чего вспыхнул бензин. Практически мгновенно огонь перекинулся на соседний одноэтажный многоквартирный дом.

От неосторожных действий Кулешова в пожаре сгорело 6 квартир, повреждено имущество десяти потерпевших на общую сумму порядка 3 миллиона рублей.

Кулешов вину в совершенном преступлении признал полностью, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В настоящее время дело направлено для рассмотрения в мировой суд судебного участка №40 Волгоградской области.
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