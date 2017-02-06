Волгоградский бизнесмен получил 3,5 года колонии за незаконные кредиты



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, чтобы получить кредиты, Александ Карасько в период с июля по ноябрь 2012 года, а также в марте 2013 года предоставил в банк фиктивные документы о благополучном финансовом положении своих предприятий. При этом в налоговые органы фирмы отчитывались нулевыми показателями выручки.



В результате Карасько были выданы кредиты на общую сумму порядка 96 миллионов рублей. Деньги заемщик так и не возвратил.



С учетом обстоятельств совершения преступлений Красноармейский райсуд приговорил бизнесмена к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. В понедельник, 6 февраля, Красноармейский районный суд признал виновным в незаконном получении двух банковских кредитов директора ООО «Бэлла» и ООО «Эй Эм Ти Кэпитал Партнерс» Александра Карасько.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, чтобы получить кредиты, Александ Карасько в период с июля по ноябрь 2012 года, а также в марте 2013 года предоставил в банк фиктивные документы о благополучном финансовом положении своих предприятий. При этом в налоговые органы фирмы отчитывались нулевыми показателями выручки.В результате Карасько были выданы кредиты на общую сумму порядка 96 миллионов рублей. Деньги заемщик так и не возвратил.С учетом обстоятельств совершения преступлений Красноармейский райсуд приговорил бизнесмена к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



