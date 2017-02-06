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» » » Волгоградский бизнесмен получил 3,5 года колонии за незаконные кредиты

Волгоградский бизнесмен получил 3,5 года колонии за незаконные кредиты

Вчера, 18:54
Lopatin
Волгоградский бизнесмен получил 3,5 года колонии за незаконные кредитыВ понедельник, 6 февраля, Красноармейский районный суд признал виновным в незаконном получении двух банковских кредитов директора ООО «Бэлла» и ООО «Эй Эм Ти Кэпитал Партнерс» Александра Карасько.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, чтобы получить кредиты, Александ Карасько в период с июля по ноябрь 2012 года, а также в марте 2013 года предоставил в банк фиктивные документы о благополучном финансовом положении своих предприятий. При этом в налоговые органы фирмы отчитывались нулевыми показателями выручки.

В результате Карасько были выданы кредиты на общую сумму порядка 96 миллионов рублей. Деньги заемщик так и не возвратил.

С учетом обстоятельств совершения преступлений Красноармейский райсуд приговорил бизнесмена к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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