Крепкий середняк: у «Волгоград-Арены» 7-е место в рейтинге готовности к ЧМ-2018

Стадион «Волгоград-Арена»



Менее 500 дней остается до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года. Журналисты «Советского Спорта» проанализировали степень готовности каждого из 12-ти стадионов и составили общий рейтинг.

Согласно данным интернет-портала, только два стадиона готовы полностью - это «Открытие Арена» и «Казань-Арена». Готовность «Волгоград-Арены» составляет чуть более 60%, что позволило стадиону оказаться на седьмой строчке.

По транспортной доступности Волгоград оказался на 6 месте в рейтинге. Здесь оценивалось, насколько далеко стадион расположен от основных транспортных артерий города. Лучшими по этому признаку были признаны московские «Динамо» и «Лужники», а также «Екатеринбург-Арена».

Самыми вместительными стали «Лужники» и «Санкт-Петербург», они могут принять 81 000 и 67 800 человек соответственно.

В Волгограде, Казани и Самаре этот показатель скромнее - не более 45 000 человек.





Стадион «Лужники»



Не обошли стороной и денежный вопрос. Издание отмечает, что единственный стадион, на который потратят меньше, чем запланировали, это «Екатеринбург-Арена» - 12,7 млрд рублей вместо 15 млрд. Но это легко объяснить: на стадионе возведут большое количество «временных» мест, а после чемпионата их демонтируют. Это и позволит добиться сокращения расходов на строительство.

Лидером же по превышению расходов на строительство стал стадион в Санкт-Петербурге. Рекордные 48 млрд. рублей вместо запланированных 6,7 млрд дают 716% роста сметы.

На фоне показателей стадиона из северной столицы расходы на «Волгоград-Арену» куда скромнее: 16,5 млрд. рублей вместо первоначальных 14,5 млрд. и превышение сметы только на 14%.





Стадион «Санкт-Петербург»



Фото: sovsport.ru Менее 500 дней остается до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года. Журналистыпроанализировали степень готовности каждого из 12-ти стадионов и составили общийСогласноинтернет-портала, только два стадиона готовы полностью - это. Готовностьсоставляет чуть более, что позволило стадиону оказаться настрочке.По транспортной доступности Волгоград оказался нав рейтинге. Здесь оценивалось, насколько далеко стадион расположен от основных транспортных артерий города. Лучшими по этому признаку были признаны московские «Динамо» и «Лужники», а также «Екатеринбург-Арена».Самыми вместительными сталиони могут принятьчеловек соответственно.В Волгограде, Казани и Самаре этот показатель скромнее - не болеечеловек.Не обошли стороной и денежный вопрос. Издание отмечает, что единственный стадион, на который потратят меньше, чем запланировали, эторублей вместо. Но это легко объяснить: на стадионе возведут большое количество «временных» мест, а после чемпионата их демонтируют. Это и позволит добиться сокращения расходов на строительство.Лидером же по превышению расходов на строительство стал стадион в Санкт-Петербурге. Рекордныерублей вместо запланированныхдаютроста сметы.На фоне показателей стадиона из северной столицы расходы на «Волгоград-Арену» куда скромнее:. рублей вместо первоначальныхи превышение сметы только на



