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» » » Крепкий середняк: у «Волгоград-Арены» 7-е место в рейтинге готовности к ЧМ-2018

Крепкий середняк: у «Волгоград-Арены» 7-е место в рейтинге готовности к ЧМ-2018

Вчера, 19:37
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Крепкий середняк: у «Волгоград-Арены» 7-е место в рейтинге готовности к ЧМ-2018
Стадион «Волгоград-Арена»

Менее 500 дней остается до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года. Журналисты «Советского Спорта» проанализировали степень готовности каждого из 12-ти стадионов и составили общий рейтинг.
Согласно данным интернет-портала, только два стадиона готовы полностью - это «Открытие Арена» и «Казань-Арена». Готовность «Волгоград-Арены» составляет чуть более 60%, что позволило стадиону оказаться на седьмой строчке.
По транспортной доступности Волгоград оказался на 6 месте в рейтинге. Здесь оценивалось, насколько далеко стадион расположен от основных транспортных артерий города. Лучшими по этому признаку были признаны московские «Динамо» и «Лужники», а также «Екатеринбург-Арена».
Самыми вместительными стали «Лужники» и «Санкт-Петербург», они могут принять 81 000 и 67 800 человек соответственно.
В Волгограде, Казани и Самаре этот показатель скромнее - не более 45 000 человек.

Крепкий середняк: у «Волгоград-Арены» 7-е место в рейтинге готовности к ЧМ-2018
Стадион «Лужники»

Не обошли стороной и денежный вопрос. Издание отмечает, что единственный стадион, на который потратят меньше, чем запланировали, это «Екатеринбург-Арена» - 12,7 млрд рублей вместо 15 млрд. Но это легко объяснить: на стадионе возведут большое количество «временных» мест, а после чемпионата их демонтируют. Это и позволит добиться сокращения расходов на строительство.
Лидером же по превышению расходов на строительство стал стадион в Санкт-Петербурге. Рекордные 48 млрд. рублей вместо запланированных 6,7 млрд дают 716% роста сметы.
На фоне показателей стадиона из северной столицы расходы на «Волгоград-Арену» куда скромнее: 16,5 млрд. рублей вместо первоначальных 14,5 млрд. и превышение сметы только на 14%.

Крепкий середняк: у «Волгоград-Арены» 7-е место в рейтинге готовности к ЧМ-2018
Стадион «Санкт-Петербург»

Фото: sovsport.ru
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Комментарии (2)
Vlad Вчера, 20:02
А еще как начнут на чемпе играть продажные матчи, вот тогда ваще будет...
Цитировать          1
Пользователь offline Офлайн Administrator Вчера, 20:35
А с чего вы взяли, что дело дойдет до договорных матчей? Есть предпосылки?
Цитировать          2
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