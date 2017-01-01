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» » » Волгоградскому пенсионеру-педофилу дали 13 лет колонии

Волгоградскому пенсионеру-педофилу дали 13 лет колонии

Сегодня, 13:32
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Волгоградскому пенсионеру-педофилу дали 13 лет колонииВорошиловский районный суд города Волгограда признал 64-летнего местного жителя виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, суду стало известно о двух эпизодах преступлений, совершенных отчимом в июле и августе 2015 года. 7-летняя падчерица обо всем рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органы

Свою вину мужчина не признал. Тем не менее, суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора в интересах малолетней, взыскав с осужденного 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Ворошиловского района. Расследование дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
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