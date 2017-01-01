Волгоградскому пенсионеру-педофилу дали 13 лет колонии



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, суду стало известно о двух эпизодах преступлений, совершенных отчимом в июле и августе 2015 года. 7-летняя падчерица обо всем рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органы



Свою вину мужчина не признал. Тем не менее, суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора в интересах малолетней, взыскав с осужденного 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Ворошиловского района. Расследование дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Ворошиловский районный суд города Волгограда признал 64-летнего местного жителя виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, суду стало известно о двух эпизодах преступлений, совершенных отчимом в июле и августе 2015 года. 7-летняя падчерица обо всем рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органыСвою вину мужчина не признал. Тем не менее, суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора в интересах малолетней, взыскав с осужденного 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Ворошиловского района. Расследование дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.



