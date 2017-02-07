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» » » Волгоградский адвокат пытался выманить у клиента 400 тысяч рублей

Волгоградский адвокат пытался выманить у клиента 400 тысяч рублей

Вчера, 16:49
Lopatin
Волгоградский адвокат пытался выманить у клиента 400 тысяч рублейРегиональная прокуратура обвинила в покушении на мошенничество адвоката коллегии адвокатов Волгоградской области «Правоведъ» Сергея Стремилова.

Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, Стремилов представлял в суде интересы бывшего главы Россошенского сельского поселения Городищенского района Петра Шляхова. Тот обвинялся в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Адвокат сообщил доверителю, что за 400 тысяч рублей решит в Городищенском районном суде вопрос о назначении своему клиенту условной меры наказания. На самом деле Стремилов ничего не собирался предпринимать.

6 декабря прошлого года Стремилов получил муляж требуемой суммы и был задержан сотрудниками ФСБ. После чего было заведено уголовное дело.

Свою вину адвокат признал полностью, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой области в Дзержинский районный суд Волгограда.
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