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» » » Известный волгоградский рэпер мог сам изрезать себя ножом под действием спайсов

Известный волгоградский рэпер мог сам изрезать себя ножом под действием спайсов

Вчера, 17:43
Reporter
Известный волгоградский рэпер мог сам изрезать себя ножом под действием спайсов

Напомним, тело 30-летнего основателя волгоградской группы Smoke Town обнаружила его мать вечером 3 февраля. За день до этого в ночь со 2 на 3 февраля в квартире Дизелидзе проходила, как теперь выяснилось, «наркотическая вечеринка». Об этом красноречиво говорят упаковки из-под спайса, изъятые следователями в ходе осмотра.

Хотя результаты экспертизы еще не готовы, музыкант перед смертью, скорее всего, находился в состоянии наркотического опьянения, о чем свидетельствовали и его друзья. На теле погибшего эксперты насчитали почти два десятка резаных ран, но большинство из них не глубокие и теоретически музыкант мог нанести их себе сам. Однако другие версии, в том числе, убийство следователи со счетов не сбрасывают.

Известный волгоградский рэпер мог сам изрезать себя ножом под действием спайсов

Как рассказали агентству «НовостиВолгограда» в пресс-службе регионального СУ СКР, каких-либо заявлений до официального оглашения результатов вскрытия тела погибшего делать не следует.

Фото из соцсетей
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