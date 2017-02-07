Известный волгоградский рэпер мог сам изрезать себя ножом под действием спайсов



Напомним, тело 30-летнего основателя волгоградской группы Smoke Town обнаружила его мать вечером 3 февраля. За день до этого в ночь со 2 на 3 февраля в квартире Дизелидзе проходила, как теперь выяснилось, «наркотическая вечеринка». Об этом красноречиво говорят упаковки из-под спайса, изъятые следователями в ходе осмотра.



Хотя результаты экспертизы еще не готовы, музыкант перед смертью, скорее всего, находился в состоянии наркотического опьянения, о чем свидетельствовали и его друзья. На теле погибшего эксперты насчитали почти два десятка резаных ран, но большинство из них не глубокие и теоретически музыкант мог нанести их себе сам. Однако другие версии, в том числе, убийство следователи со счетов не сбрасывают.







Как рассказали агентству «НовостиВолгограда» в пресс-службе регионального СУ СКР, каких-либо заявлений до официального оглашения результатов вскрытия тела погибшего делать не следует.



Фото из соцсетей Напомним, телооснователя волгоградской группыобнаружила его мать вечером. За день до этого в ночь сов квартирепроходила, как теперь выяснилось, «наркотическая вечеринка». Об этом красноречиво говорят упаковки из-под спайса, изъятые следователями в ходе осмотра.Хотя результаты экспертизы еще не готовы, музыкант перед смертью, скорее всего, находился в состоянии наркотического опьянения, о чем свидетельствовали и его друзья. На теле погибшего эксперты насчитали почти два десятка резаных ран, но большинство из них не глубокие и теоретически музыкант мог нанести их себе сам. Однако другие версии, в том числе, убийство следователи со счетов не сбрасывают.Как рассказали агентствув пресс-службе регионального СУ СКР, каких-либо заявлений до официального оглашения результатов вскрытия тела погибшего делать не следует.



