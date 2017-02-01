В Волгограде суд признал мошенником учредителя «Царь-Продукта»



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, Дубовицкий предоставил в ИФНС России по Дзержинскому району налоговую декларацию за 3 квартал 2011 года для возмещения налога на добавленную стоимость в сумме свыше 34 миллионов рублей. По документам НДС подлежал возмещению за якобы поставленное фирмой-посредником оборудование для фасовки мясной продукции. На самом деле оно было приобретено непосредственно у производителя по меньшей стоимости. В результате Дубовицкий незаконно получил из федерального бюджета свыше 34 миллионов рублей.



Хотя вину Дубовицкий не признал, суд приговорил его к 3 годам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. В среду, 8 февраля, в зале Центрального районного суда города Волгограда был взят под стражу учредитель общества с ограниченной ответственностью «Царь-Продукт» Александр Дубовицкий. Это произошло после оглашения приговора, по которому бизнесмен признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, Дубовицкий предоставил в ИФНС России по Дзержинскому району налоговую декларацию за 3 квартал 2011 года для возмещения налога на добавленную стоимость в сумме свыше 34 миллионов рублей. По документам НДС подлежал возмещению за якобы поставленное фирмой-посредником оборудование для фасовки мясной продукции. На самом деле оно было приобретено непосредственно у производителя по меньшей стоимости. В результате Дубовицкий незаконно получил из федерального бюджета свыше 34 миллионов рублей.Хотя вину Дубовицкий не признал, суд приговорил его к 3 годам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



