«ВолгоградАвтодор» организовал опасную переправу людей через Дон



Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, установлено, что 8 декабря 2016 года ГБУ «ВолгоградАвтодор» оказывало услуги по перевозке транспорта и пассажиров через реку Дон в районе станицы Новогригорьевской Иловлинского района. При этом использовалась паромная переправа из двух несамоходных понтонов, буксируемых маломерным судном.



«Согласно заключению технической экспертизы паромной переправы и маломерного судна, указанные услуги не отвечают требованиям безопасности и создают угрозу для жизни и здоровья потребителей», - пояснили в Южной транспортной прокуратуре



Кроме того, были отмечены такие грубые нарушения, как перевозка пассажиров в машинах, превышение допустимой пассажировместимости: вместо 20 человек, на которых рассчитаны спасательные средства, на борту парома находилось более 30 человек.



Волгоградская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Волгоградская транспортная прокуратура признала законным постановление Астраханского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК РФ (с дислокацией в г. Волгограде) о возбуждении уголовного дела против ГБУ «ВолгоградАвтодор». Учреждение обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, установлено, что 8 декабря 2016 года ГБУ «ВолгоградАвтодор» оказывало услуги по перевозке транспорта и пассажиров через реку Дон в районе станицы Новогригорьевской Иловлинского района. При этом использовалась паромная переправа из двух несамоходных понтонов, буксируемых маломерным судном.«Согласно заключению технической экспертизы паромной переправы и маломерного судна, указанные услуги не отвечают требованиям безопасности и создают угрозу для жизни и здоровья потребителей», - пояснили в Южной транспортной прокуратуреКроме того, были отмечены такие грубые нарушения, как перевозка пассажиров в машинах, превышение допустимой пассажировместимости: вместо 20 человек, на которых рассчитаны спасательные средства, на борту парома находилось более 30 человек.Волгоградская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.



