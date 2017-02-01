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» » » «ВолгоградАвтодор» организовал опасную переправу людей через Дон

«ВолгоградАвтодор» организовал опасную переправу людей через Дон

Сегодня, 16:53
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«ВолгоградАвтодор» организовал опасную переправу людей через ДонВолгоградская транспортная прокуратура признала законным постановление Астраханского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК РФ (с дислокацией в г. Волгограде) о возбуждении уголовного дела против ГБУ «ВолгоградАвтодор». Учреждение обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, установлено, что 8 декабря 2016 года ГБУ «ВолгоградАвтодор» оказывало услуги по перевозке транспорта и пассажиров через реку Дон в районе станицы Новогригорьевской Иловлинского района. При этом использовалась паромная переправа из двух несамоходных понтонов, буксируемых маломерным судном.

«Согласно заключению технической экспертизы паромной переправы и маломерного судна, указанные услуги не отвечают требованиям безопасности и создают угрозу для жизни и здоровья потребителей», - пояснили в Южной транспортной прокуратуре

Кроме того, были отмечены такие грубые нарушения, как перевозка пассажиров в машинах, превышение допустимой пассажировместимости: вместо 20 человек, на которых рассчитаны спасательные средства, на борту парома находилось более 30 человек.

Волгоградская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
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