Дело экс-депутата Михеева никак не дойдет до суда



Еще в конце прошлого года заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение в отношении Михеева по факту покушения на хищение более чем двух млрд руб. Однако для того, чтобы передать многотомные материалы дела в суд, нужно сначала вручить Михееву обвинительное заключение, чего сделать пока не удается. Экс- депутат вот уже на протяжении почти полутора месяцев всячески уклоняется от встречи с представителями прокуратуры. В Советском районном суде агентству «Новости Волгограда» подтвердили, что дело Михеева к ним пока не поступало.



Напомним, бывшему депутату от фракции «Справедливая Россия» Михееву вменяется покушение на хищение более чем двух млрд руб. Промсвязьбанка, а также хищение объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше полумиллиона рублей. Сам экс-депутат вину в инкриминируемых преступлениях не признает. Отметим, что уголовное дело в отношении Михеева возбудили с согласия депутатов Государственной Думы РФ. Еще в конце прошлого года заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение в отношении Михеева по факту покушения на хищение более чем двух млрд руб. Однако для того, чтобы передать многотомные материалы дела в суд, нужно сначала вручить Михееву обвинительное заключение, чего сделать пока не удается. Экс- депутат вот уже на протяжении почти полутора месяцев всячески уклоняется от встречи с представителями прокуратуры. В Советском районном суде агентству «Новости Волгограда» подтвердили, что дело Михеева к ним пока не поступало.Напомним, бывшему депутату от фракции «Справедливая Россия» Михееву вменяется покушение на хищение более чем двух млрд руб. Промсвязьбанка, а также хищение объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше полумиллиона рублей. Сам экс-депутат вину в инкриминируемых преступлениях не признает. Отметим, что уголовное дело в отношении Михеева возбудили с согласия депутатов Государственной Думы РФ.



