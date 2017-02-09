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Дело экс-депутата Михеева никак не дойдет до суда

Сегодня, 12:59
Reporter
Дело экс-депутата Михеева никак не дойдет до суда

Еще в конце прошлого года заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение в отношении Михеева по факту покушения на хищение более чем двух млрд руб. Однако для того, чтобы передать многотомные материалы дела в суд, нужно сначала вручить Михееву обвинительное заключение, чего сделать пока не удается. Экс- депутат вот уже на протяжении почти полутора месяцев всячески уклоняется от встречи с представителями прокуратуры. В Советском районном суде агентству «Новости Волгограда» подтвердили, что дело Михеева к ним пока не поступало.

Напомним, бывшему депутату от фракции «Справедливая Россия» Михееву вменяется покушение на хищение более чем двух млрд руб. Промсвязьбанка, а также хищение объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше полумиллиона рублей. Сам экс-депутат вину в инкриминируемых преступлениях не признает. Отметим, что уголовное дело в отношении Михеева возбудили с согласия депутатов Государственной Думы РФ.
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