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» » » В Волгограде незаконно отапливались 8 многоквартирных домов

В Волгограде незаконно отапливались 8 многоквартирных домов

Сегодня, 17:28
Lopatin
В Волгограде незаконно отапливались 8 многоквартирных домовПочти полтора года 8 многоквартирных жилых домов в Дзержинском районе городе Волгограда получали тепло и горячую воду от ООО «Теплосбыт», которое, как сейчас выяснилось, не должно было заниматься такой деятельностью.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в 2015 году общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт» заключило договоры с двумя управляющими организациями на оказание коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. В период с июля 2015-го по ноябрь 2016 года на расчетный счет ООО «Теплосбыт» за поставленную тепловую энергию было перечислено более 11,5 миллионов рублей.

При этом, как отмечают в прокуратуре, системы газопотребления котельных, находившиеся в аренде у ООО «Теплосбыт», использовались при отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

В настоящее время по материалам прокурорской проверки СУ УМВД России по г.Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). За расследованием дела следит городская прокуратура.
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