В Волгограде незаконно отапливались 8 многоквартирных домов



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в 2015 году общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт» заключило договоры с двумя управляющими организациями на оказание коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. В период с июля 2015-го по ноябрь 2016 года на расчетный счет ООО «Теплосбыт» за поставленную тепловую энергию было перечислено более 11,5 миллионов рублей.



При этом, как отмечают в прокуратуре, системы газопотребления котельных, находившиеся в аренде у ООО «Теплосбыт», использовались при отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.



В настоящее время по материалам прокурорской проверки СУ УМВД России по г.Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). За расследованием дела следит городская прокуратура. Почти полтора года 8 многоквартирных жилых домов в Дзержинском районе городе Волгограда получали тепло и горячую воду от ООО «Теплосбыт», которое, как сейчас выяснилось, не должно было заниматься такой деятельностью.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в 2015 году общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт» заключило договоры с двумя управляющими организациями на оказание коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. В период с июля 2015-го по ноябрь 2016 года на расчетный счет ООО «Теплосбыт» за поставленную тепловую энергию было перечислено более 11,5 миллионов рублей.При этом, как отмечают в прокуратуре, системы газопотребления котельных, находившиеся в аренде у ООО «Теплосбыт», использовались при отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.В настоящее время по материалам прокурорской проверки СУ УМВД России по г.Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). За расследованием дела следит городская прокуратура.



