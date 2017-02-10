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» » » Глава сельского поселения вымогал у коммерсанта 1 миллион рублей

Глава сельского поселения вымогал у коммерсанта 1 миллион рублей

Сегодня, 18:59
Lopatin
Глава сельского поселения вымогал у коммерсанта 1 миллион рублей В Волгоградской области в крупном мошенничестве обвиняется глава Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского района Владимир Опанасенко.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону, еще в мае 2016 года чиновник узнал, что на территории его сельского поселения коммерческая фирма производит выемку песчаного грунта для ремонта федеральной трассы. Но работы проводились на землях сельскохозяйственного назначения и наносился вред плодородному слою почвы. Это обстоятельство Опанасенко решил использовать в сою пользу. Он предложил коммерсанту «закрыть глаза» на его незаконную деятельность за 1 миллион рублей. Директор фирмы отказался платить.

И тогда чиновник инициировал проверки его деятельности правоохранительными и надзорными структурами, в том числе органами Росприроднадзора, согласно расчетам которого ущерб окружающей среде был оценен в 7,5 миллионов рублей. Затем Опанасенко вновь выдвинул свое требование. Предприниматель вынужден был согласиться, но о разговоре сообщил в правоохранительные органы. 14 ноября прошлого года при попытке получения денег чиновник был задержан оперативниками.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, полномочиями по взысканию с предпринимателя суммы ущерба глава поселения не обладал. Это могла сделать только администрация Камышинского района.

Против чиновника было возбуждено уголовное дело. Свою вину Опанасенко признал в полном объеме, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Дело по существу рассмотрит Камышинский городской суд.


Фото: http://kbkt24.ru
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