В Волгограде три охранника- вуайериста предстанут перед судом

Прокуратура Тракторозаводского района утвердила обвинительное заключение в отношении троих сотрудников службы безопасности популярного торгового центра, которые обвиняются в незаконном сборе сведений о частной жизни людей без их согласия с использованием служебного положения. Проще сказать, речь идет о слежке, а, если говорить уж совсем откровенно, о подглядывании, поскольку скрытые камеры подозреваемые прятали в кабинках для переодевания.

Напомним, в прошлом году громкий резонанс получила история, когда в примерочной ТЦ Диамант в Тракторозаводском районе были обнаружены несколько скрытых камер. Они располагались в кабинках торгового зала и в подсобных помещениях гипермаркета, предназначенных для переодевания персонала. И, что самое примечательное, были замаскированы под датчики пожарной безопасности. При этом покупателей и сотрудников магазина никак не информировали о слежке, а информация о ведении видеосъемки в кабинках не размещалась. Видеофайлы хранились на жёстком диске, установленном в служебном кабинете обвиняемых. В ходе расследования установлено, что как минимум 17 человек попали в кадр в процессе примерки одежды и переодевания- в основном это сотрудники гипермаркета.

Как выяснили следователи СО по Тракторозаводскому району СУ СКР региона, обвиняемые камеры не устанавливали. Устройства видеофиксации были закреплены еще прежними владельцами торгового помещения, задолго до открытия именно этого гипермаркета. Теперь фигурантам этого дела придется отвечать по ч.2 ст.137 УК РФ (незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).



Для справки: Вуайери́зм (фр. voyeurisme от фр. voir — видеть или визионизм) — сексуальная девиация, характеризуемая побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или «интимными» процессами: раздевание, принятие ванны или душа.

Вуайер (вуайерист) — человек, который этим занимается. Вуайеризм в большинстве случаев связан с тайным наблюдением за другим человеком. (источник- ВИКИПЕНДИЯ) Прокуратура Тракторозаводского района утвердила обвинительное заключение в отношении троих сотрудников службы безопасности популярного торгового центра, которые обвиняются в незаконном сборе сведений о частной жизни людей без их согласия с использованием служебного положения. Проще сказать, речь идет о слежке, а, если говорить уж совсем откровенно, о подглядывании, поскольку скрытые камеры подозреваемые прятали в кабинках для переодевания.Напомним, в прошлом году громкий резонанс получила история, когда в примерочной ТЦ Диамант в Тракторозаводском районе были обнаружены несколько скрытых камер. Они располагались в кабинках торгового зала и в подсобных помещениях гипермаркета, предназначенных для переодевания персонала. И, что самое примечательное, были замаскированы под датчики пожарной безопасности. При этом покупателей и сотрудников магазина никак не информировали о слежке, а информация о ведении видеосъемки в кабинках не размещалась. Видеофайлы хранились на жёстком диске, установленном в служебном кабинете обвиняемых. В ходе расследования установлено, что как минимум 17 человек попали в кадр в процессе примерки одежды и переодевания- в основном это сотрудники гипермаркета.Как выяснили следователи СО по Тракторозаводскому району СУ СКР региона, обвиняемые камеры не устанавливали. Устройства видеофиксации были закреплены еще прежними владельцами торгового помещения, задолго до открытия именно этого гипермаркета. Теперь фигурантам этого дела придется отвечать по ч.2 ст.137 УК РФ (незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).Для справки: Вуайери́зм (фр. voyeurisme от фр. voir — видеть или визионизм) — сексуальная девиация, характеризуемая побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или «интимными» процессами: раздевание, принятие ванны или душа.Вуайер (вуайерист) — человек, который этим занимается. Вуайеризм в большинстве случаев связан с тайным наблюдением за другим человеком. (источник- ВИКИПЕНДИЯ)



