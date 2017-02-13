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» » » Селянин без прав, протащивший сотрудника ДПС 20 метров по асфальту, отправится в колонию

Селянин без прав, протащивший сотрудника ДПС 20 метров по асфальту, отправится в колонию

Сегодня, 16:41
Reporter
Селянин без прав, протащивший сотрудника ДПС 20 метров по асфальту, отправится в колонию
Инцидент случился 20 ноября 2016 года в Серафимовичском районе. Сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2108, под управлением 23- летнего местного жителя. Полицейские хорошо знали и машину, и водителя, который уже был лишен права управления транспортным средством. Сотрудники ДПС остановили нарушителя и перегородили ему дорогу служебным автотранспортом. Однако выходить из салона машины мужчина отказался и попытался скрыться. В этот момент полицейский открыл дверь водителя, а тот стал резко набирать скорость, протащив стража порядка не менее 20 метров по асфальту. Задержать нарушителя помогли коллеги пострадавшего полицейского.

Буйного водителя судили по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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