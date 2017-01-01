В Волгоградской области любвеобильный пенсионер осужден на 3 года за секс с 13-летней

Житель Дагестана на протяжении последних 6 лет он ежегодно приезжал в Волгоградскую область на сезонные заработки. В 2015 году состоялась роковая для мужчины встреча с жительницей рабочего поселка Быково. Женщина также подрабатывала на бахчах и часто брала с собой 12-летнюю дочь. Пенсионер положил глаз на девочку и стал оказывать ей знаки внимания. А через год, когда мужчина опять приехал на заработки, он действовал уже более решительно. Совратитель регулярно брал девочку кататься на своем автомобиле. Получив соответствующую информацию, правоохранители организовали наблюдение и застигли злоумышленника в момент совершения преступления. «Голубки», разница в возрасте которых составляет ровно полвека, как раз занималась любовными утехами, и оба были обнажены.



На первом же допросе несовершеннолетняя рассказала следователям СУ СКР региона, что на протяжении нескольких месяцев осужденный регулярно совершал в отношении нее развратные действия, за которые иногда даже платил. Поскольку связь происходила по обоюдному согласию, пенсионер отделался относительно небольшим сроком - три года колонии общего режима. Наказание вынес суд Быковского района. Житель Дагестана на протяжении последних 6 лет он ежегодно приезжал в Волгоградскую область на сезонные заработки. В 2015 году состоялась роковая для мужчины встреча с жительницей рабочего поселка Быково. Женщина также подрабатывала на бахчах и часто брала с собой 12-летнюю дочь. Пенсионер положил глаз на девочку и стал оказывать ей знаки внимания. А через год, когда мужчина опять приехал на заработки, он действовал уже более решительно. Совратитель регулярно брал девочку кататься на своем автомобиле. Получив соответствующую информацию, правоохранители организовали наблюдение и застигли злоумышленника в момент совершения преступления. «Голубки», разница в возрасте которых составляет ровно полвека, как раз занималась любовными утехами, и оба были обнажены.На первом же допросе несовершеннолетняя рассказала следователям СУ СКР региона, что на протяжении нескольких месяцев осужденный регулярно совершал в отношении нее развратные действия, за которые иногда даже платил. Поскольку связь происходила по обоюдному согласию, пенсионер отделался относительно небольшим сроком - три года колонии общего режима. Наказание вынес суд Быковского района.



