В Волгограде супруги-мошенники продавали несуществующий цемент Во вторник, 14 февраля, Центральный районный суд Волгограда признал виновными в покушении на мошенничество супругов Сергея и Людию Евстигнеевых, а также их сообщника Александр Серокващенко. На протяжении нескольких месяцев они через интернет торговали цементом, которого на самом деле у них не было.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в 2015 году сообщники создали в интернете сайт-двойник одного из крупных производителей цемента в нашем регионе. Вскоре начали поступать заявки на покупку стройматериала. По телефону они убеждали потенциальных покупателей перечислить оплату товара авансом, после чего меняли свои номера.



Торговля несуществующим цементом продолжалась с апреля по август. Всего мошенникам удалось получить свыше 1,6 миллиона рублей. При этом у злоумышленников не было офиса, всю деятельность они осуществляли из квартиры Серокващенко на его оргтехнике.



Уже на суде Серокващенко признал свою вину, полностью возместив причиненный ущерб. А вот ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за мошенничество супруги Евстигнеевы отрицают свою причастность.



Центральный районный суд приговорил Серокващенко к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Сергей Евстигнеев получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, его жена Лидия чуть меньше – 5 лет колонии общего режима.





Фото: sovetnik.consultant.ru Во вторник, 14 февраля, Центральный районный суд Волгограда признал виновными в покушении на мошенничество супругов Сергея и Людию Евстигнеевых, а также их сообщника Александр Серокващенко. На протяжении нескольких месяцев они через интернет торговали цементом, которого на самом деле у них не было.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в 2015 году сообщники создали в интернете сайт-двойник одного из крупных производителей цемента в нашем регионе. Вскоре начали поступать заявки на покупку стройматериала. По телефону они убеждали потенциальных покупателей перечислить оплату товара авансом, после чего меняли свои номера.Торговля несуществующим цементом продолжалась с апреля по август. Всего мошенникам удалось получить свыше 1,6 миллиона рублей. При этом у злоумышленников не было офиса, всю деятельность они осуществляли из квартиры Серокващенко на его оргтехнике.Уже на суде Серокващенко признал свою вину, полностью возместив причиненный ущерб. А вот ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за мошенничество супруги Евстигнеевы отрицают свою причастность.Центральный районный суд приговорил Серокващенко к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Сергей Евстигнеев получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, его жена Лидия чуть меньше – 5 лет колонии общего режима.



