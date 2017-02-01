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В Волгограде супруги-мошенники продавали несуществующий цемент

Сегодня, 13:13
Lopatin
В Волгограде супруги-мошенники продавали несуществующий цементВо вторник, 14 февраля, Центральный районный суд Волгограда признал виновными в покушении на мошенничество супругов Сергея и Людию Евстигнеевых, а также их сообщника Александр Серокващенко. На протяжении нескольких месяцев они через интернет торговали цементом, которого на самом деле у них не было.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в 2015 году сообщники создали в интернете сайт-двойник одного из крупных производителей цемента в нашем регионе. Вскоре начали поступать заявки на покупку стройматериала. По телефону они убеждали потенциальных покупателей перечислить оплату товара авансом, после чего меняли свои номера.

Торговля несуществующим цементом продолжалась с апреля по август. Всего мошенникам удалось получить свыше 1,6 миллиона рублей. При этом у злоумышленников не было офиса, всю деятельность они осуществляли из квартиры Серокващенко на его оргтехнике.

Уже на суде Серокващенко признал свою вину, полностью возместив причиненный ущерб. А вот ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за мошенничество супруги Евстигнеевы отрицают свою причастность.

Центральный районный суд приговорил Серокващенко к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Сергей Евстигнеев получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, его жена Лидия чуть меньше – 5 лет колонии общего режима.


Фото: sovetnik.consultant.ru
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