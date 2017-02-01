Под Волгоградом обнаружено тело без вести пропавшей девушки без видимых следов насилия

26-летняя Олеся Бондарчук пропала в конце декабря 2016 года. У девушки не было близких родственников, поэтому ее хватились не сразу. Поиски начались лишь в начале февраля по инициативе тети пропавшей, которая проживает в одном из районов Волгоградской области. Информацию об Олесе с ее фотографиями размещали в соцсетях, но это не дало результата.

Накануне стало известно об обнаружении трупа девушки близ села Цаца в Светлоярском районе.

Как рассказал агентству «Новости Волгограда» руководитель СО Светлоярского района СУ СКР региона Сергей Оганесян, пока рано говорить о характере смерти девушки, по крайней мере, видимых накожных следов насилия не обнаружено. Следователи ждут результатов экспертизы и не подтвердили информацию о якобы задержанном ухажере Олеси Бондарук, который может иметь отношение к возможному убийству. Кстати, дело по этой статье пока также не возбуждено. Ответы на многие вопросы должна дать судебно-медицинская экспертиза. 26-летняя Олеся Бондарчук пропала в конце декабря 2016 года. У девушки не было близких родственников, поэтому ее хватились не сразу. Поиски начались лишь в начале февраля по инициативе тети пропавшей, которая проживает в одном из районов Волгоградской области. Информацию об Олесе с ее фотографиями размещали в соцсетях, но это не дало результата.Накануне стало известно об обнаружении трупа девушки близ села Цаца в Светлоярском районе.Как рассказал агентству «Новости Волгограда» руководитель СО Светлоярского района СУ СКР региона Сергей Оганесян, пока рано говорить о характере смерти девушки, по крайней мере, видимых накожных следов насилия не обнаружено. Следователи ждут результатов экспертизы и не подтвердили информацию о якобы задержанном ухажере Олеси Бондарук, который может иметь отношение к возможному убийству. Кстати, дело по этой статье пока также не возбуждено. Ответы на многие вопросы должна дать судебно-медицинская экспертиза.



