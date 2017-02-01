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В волгоградской компании целое лето не платили зарплату вахтовикам

Сегодня, 18:27
Lopatin
В волгоградской компании целое лето не платили зарплату вахтовикамПрокуратура Дзержинского района Волгограда завела уголовное дело по факту несвоевременной выплаты зарплаты 15 работникам ООО «ТерраСтройИнжиниринг».

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в прошлом году несколько электросварщиков и монтажников компании не получали зарплату с июня по август. Сума задолженности каждому из 15 работников, занятых на строительстве газопровода в северных регионах, составила примерно по 70 тысяч рублей. При этом руководитель организации свою зарплату получал своевременно, каких-либо финансовых трудностей у компании не было.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Дзержинского района. В интересах заявителей надзорный орган предъявил иски о перерасчете размера заработной платы с учетом коэффициента, установленного для работников строительных организаций в районах Крайнего Севера. В настоящее время данные иски находятся на стадии рассмотрения.


Фото: astv.ru
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