В волгоградской компании целое лето не платили зарплату вахтовикам Прокуратура Дзержинского района Волгограда завела уголовное дело по факту несвоевременной выплаты зарплаты 15 работникам ООО «ТерраСтройИнжиниринг».



Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в прошлом году несколько электросварщиков и монтажников компании не получали зарплату с июня по август. Сума задолженности каждому из 15 работников, занятых на строительстве газопровода в северных регионах, составила примерно по 70 тысяч рублей. При этом руководитель организации свою зарплату получал своевременно, каких-либо финансовых трудностей у компании не было.



Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Дзержинского района. В интересах заявителей надзорный орган предъявил иски о перерасчете размера заработной платы с учетом коэффициента, установленного для работников строительных организаций в районах Крайнего Севера. В настоящее время данные иски находятся на стадии рассмотрения.





Фото: astv.ru Прокуратура Дзержинского района Волгограда завела уголовное дело по факту несвоевременной выплаты зарплаты 15 работникам ООО «ТерраСтройИнжиниринг».Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в прошлом году несколько электросварщиков и монтажников компании не получали зарплату с июня по август. Сума задолженности каждому из 15 работников, занятых на строительстве газопровода в северных регионах, составила примерно по 70 тысяч рублей. При этом руководитель организации свою зарплату получал своевременно, каких-либо финансовых трудностей у компании не было.Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Дзержинского района. В интересах заявителей надзорный орган предъявил иски о перерасчете размера заработной платы с учетом коэффициента, установленного для работников строительных организаций в районах Крайнего Севера. В настоящее время данные иски находятся на стадии рассмотрения.



