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» » » Олега Михеева официально объявили в федеральный розыск

Олега Михеева официально объявили в федеральный розыск

Сегодня, 08:22
Reporter
Олега Михеева официально объявили в федеральный розыск
Еще в конце прошлого года заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение в отношении Михеева по факту покушения на хищение более чем двух млрд руб. Однако для того, чтобы передать многотомные материалы дела в суд, нужно было сначала вручить Михееву обвинительное заключение, что сделать не удалось. В Советском районном суде агентству «Новости Волгограда» подтвердили, что дело Михеева к ним пока не поступало.
Теперь же терпение у правоохранителей, похоже, закончилось. Накануне стало известно, что Михеев официально объявлен в федеральный розыск.
Напомним, бывшему депутату Госдумы Михееву вменяется покушение на хищение более чем 2 млрд рублей Промсвязьбанка, а также хищение объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше полумиллиона рублей. Сам экс-депутат вину в инкриминируемых преступлениях не признает. Отметим, что уголовное дело в отношении Михеева возбудили с согласия депутатов Государственной Думы.
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