Олега Михеева официально объявили в федеральный розыск

Еще в конце прошлого года заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение в отношении Михеева по факту покушения на хищение более чем двух млрд руб. Однако для того, чтобы передать многотомные материалы дела в суд, нужно было сначала вручить Михееву обвинительное заключение, что сделать не удалось. В Советском районном суде агентству «Новости Волгограда» подтвердили, что дело Михеева к ним пока не поступало.

Теперь же терпение у правоохранителей, похоже, закончилось. Накануне стало известно, что Михеев официально объявлен в федеральный розыск.

Напомним, бывшему депутату Госдумы Михееву вменяется покушение на хищение более чем 2 млрд рублей Промсвязьбанка, а также хищение объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше полумиллиона рублей. Сам экс-депутат вину в инкриминируемых преступлениях не признает. Отметим, что уголовное дело в отношении Михеева возбудили с согласия депутатов Государственной Думы. Еще в конце прошлого года заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение в отношении Михеева по факту покушения на хищение более чем двух млрд руб. Однако для того, чтобы передать многотомные материалы дела в суд, нужно было сначала вручить Михееву обвинительное заключение, что сделать не удалось. В Советском районном суде агентству «Новости Волгограда» подтвердили, что дело Михеева к ним пока не поступало.Теперь же терпение у правоохранителей, похоже, закончилось. Накануне стало известно, что Михеев официально объявлен в федеральный розыск.Напомним, бывшему депутату Госдумы Михееву вменяется покушение на хищение более чем 2 млрд рублей Промсвязьбанка, а также хищение объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше полумиллиона рублей. Сам экс-депутат вину в инкриминируемых преступлениях не признает. Отметим, что уголовное дело в отношении Михеева возбудили с согласия депутатов Государственной Думы.



