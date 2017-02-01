Под Волгоградом осудили высокопоставленного судебного пристава, попавшегося на должностном преступлении

































Как установили следователи СУ СКР региона, которые занимались расследованием этого уголовного дела, экс-начальник Волжского городского отдела судебных приставов №2 помог своему знакомому тем, что незаконно снял арест с его автомобиля. При этом должник оказался злостным алиментщиком. После снятия ареста он продал свою иномарку, присвоил деньги, и до сих пор должен своей бывшей семье более 800 тыс. рублей. Осужденный Божесков признал вину в полном объеме, при этом следователям не удалось доказать, что обвиняемый действовал из корыстных интересов. Поэтому судебного пристава обвиняли в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ).

В результате городской суд г. Волжского приговорил Божескова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также в течение 2 лет Божескову запрещено занимать должности на государственной службе. Обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой г.Волжского. Как установили следователи СУ СКР региона, которые занимались расследованием этого уголовного дела, экс-начальник Волжского городского отдела судебных приставов №2 помог своему знакомому тем, что незаконно снял арест с его автомобиля. При этом должник оказался злостным алиментщиком. После снятия ареста он продал свою иномарку, присвоил деньги, и до сих пор должен своей бывшей семье более 800 тыс. рублей. Осужденный Божесков признал вину в полном объеме, при этом следователям не удалось доказать, что обвиняемый действовал из корыстных интересов. Поэтому судебного пристава обвиняли в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ).В результате городской суд г. Волжского приговорил Божескова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также в течение 2 лет Божескову запрещено занимать должности на государственной службе. Обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой г.Волжского.



