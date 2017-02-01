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» » » Волгоградский цыган объявлен в розыск в Ростовской области

Волгоградский цыган объявлен в розыск в Ростовской области

Сегодня, 13:15
Reporter
Волгоградский цыган объявлен в розыск в Ростовской области
Петр Леонидович Белашенко долгое время проживал в Волгограде, а несколько лет назад переехал в Ростовскую область. Там он стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Когда пришло время явиться в суд, мужчина, цыган по национальности, исчез. По адресу прописки – г. Новошахтинск, улица Смоленская д. 24 он так и не появился. Сейчас 47-летний фигурант уголовного дела объявлен в розыск. Ростовские полицейские не исключают, что он может скрываться у родственников в Волгоградской области.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону: 02.
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