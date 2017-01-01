Под Волгоградом убийца матери и брата ответит перед судом



8 октября 2016 года стало роковой датой для семьи Жуковых, проживавших в хуторе Песчаный Серафимовичского района. Во время застолья конфликт между двумя сводными братьями перерос сначала в рукоприкладство, а затем и в поножовщину. 36-летний мужчина нанес 6 ударов в грудь брату, который младше его на 5 лет. В спор пыталась вмешаться мать дерущихся, но защитить младшего сына ей не удалось. Более того озверевший убийца накинулся на 64-летнюю пенсионерку. Она успела выбежать из дома и уже на улице получила два смертельных ранения в живот. Местный участковый был на месте происшествия уже через несколько минут. Затем подоспели медики, которые не смогли спасти пожилую женщину. Убийца был задержан, и в ходе расследовании уголовного дела следователями СО по Суровикинскому району СУ СКР региона полностью признал свою вину. За убийство двух человек ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В настоящее время это уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. 8 октября 2016 года стало роковой датой для семьи Жуковых, проживавших в хуторе Песчаный Серафимовичского района. Во время застолья конфликт между двумя сводными братьями перерос сначала в рукоприкладство, а затем и в поножовщину. 36-летний мужчина нанес 6 ударов в грудь брату, который младше его на 5 лет. В спор пыталась вмешаться мать дерущихся, но защитить младшего сына ей не удалось. Более того озверевший убийца накинулся на 64-летнюю пенсионерку. Она успела выбежать из дома и уже на улице получила два смертельных ранения в живот. Местный участковый был на месте происшествия уже через несколько минут. Затем подоспели медики, которые не смогли спасти пожилую женщину. Убийца был задержан, и в ходе расследовании уголовного дела следователями СО по Суровикинскому району СУ СКР региона полностью признал свою вину. За убийство двух человек ему грозит до 20 лет тюрьмы.В настоящее время это уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.



