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Под Волгоградом убийца матери и брата ответит перед судом

Сегодня, 15:42
Reporter
Под Волгоградом убийца матери и брата ответит перед судом

8 октября 2016 года стало роковой датой для семьи Жуковых, проживавших в хуторе Песчаный Серафимовичского района. Во время застолья конфликт между двумя сводными братьями перерос сначала в рукоприкладство, а затем и в поножовщину. 36-летний мужчина нанес 6 ударов в грудь брату, который младше его на 5 лет. В спор пыталась вмешаться мать дерущихся, но защитить младшего сына ей не удалось. Более того озверевший убийца накинулся на 64-летнюю пенсионерку. Она успела выбежать из дома и уже на улице получила два смертельных ранения в живот. Местный участковый был на месте происшествия уже через несколько минут. Затем подоспели медики, которые не смогли спасти пожилую женщину. Убийца был задержан, и в ходе расследовании уголовного дела следователями СО по Суровикинскому району СУ СКР региона полностью признал свою вину. За убийство двух человек ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В настоящее время это уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.
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