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Два волгоградца продали чужой автокран по поддельным документам

Сегодня, 15:58
Lopatin
Два волгоградца продали чужой автокран по поддельным документамНезаконную сделку по реализации строительной техники волгоградские полицейские выявили в апреле прошлого года.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в начале июня 2015 года два волгоградца в возрасте 37 и 42 лет предложили московским предпринимателям купить у них автомобильный кран повышенной проходимости «Ульяновец». Техника им не принадлежала. При этом машина находилась в конкурсной массе банкротившегося предприятия и сделки по ней были ограничены. Но об этом волгоградцы покупателю не рассказали. Они изготовили поддельные документы и использовали реквизиты коммерческой фирмы знакомого коммерсанта.

За автокран московское предприятие перечислило 1 миллион 607 тысяч рублей, которые продавцы обналичили и распорядились по собственному усмотрению.

Когда о сомнительной сделке узнали правоохранительные органы, было сразу же заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Незаконно продавшие кран волгоградцы свою вину не признали, причиненный ущерб не возместили. На имущество одного из них наложен арест.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Волжском городском суде.


Фото: Ehkskavator.ru
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