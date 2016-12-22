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» » Гостей из Ирана напоили иван-чаем и научили делать семейные обереги

Гостей из Ирана напоили иван-чаем и научили делать семейные обереги

Сегодня, 13:13
julija-ca
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Гостей из Ирана напоили иван-чаем и научили делать семейные оберегиВ рамках недели дружбы детей Ирана и России мастера народно-художественных промыслов проекта регионального Агентства развития туризма «Ремесленная мастерская» провели мастер-классы в туристско-информационном центре Волгограда.
Гостям из Ирана показали Иранским гостям традиционные ремесленные изделия жителей Поволжья: украшения, одежду и сувенирную продукцию. Все это было создано по образцам краеведческих и этнографических музеев. А ремесленники «Царицынской игрушки» представили широкий ассортимент традиционных русских игрушек для детей всех возрастов: от деревянных лошадок до увлекательных головоломок и конструкторов.
Кроме того, для представителей иранской стороны была организована дегустация традиционного травяного напитка на основе иван-чая и арбузного меда (нардек).
Напомним, культурное сотрудничество нашего региона с Республикой Иран началось в мае 2016 года.

Фото пресс-службы администрации г. Волгограда
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