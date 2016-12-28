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» » В Волгограде открылась выставка к 80-летию музея-панорамы

В Волгограде открылась выставка к 80-летию музея-панорамы

Сегодня, 16:33
Lopatin
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В Волгограде открылась выставка к 80-летию музея-панорамыВ среду, 28 декабря, в музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества открылась выставка «В боевом строю: 80 лет музею-заповеднику «Сталинградская битва».
Экспозиция отражает все этапы славной истории музея: основание музея обороны Царицына-Сталинграда им. И.В. Сталина в 1937 году, его эвакуация, возвращение и восстановление в 1941 – 1947 гг., его работа в 1948 – 1961 гг., Волгоградский государственный музей обороны в 1962 – 1982 гг.
Отдельные разделы выставки посвящены истории создания и деятельности музея-панорамы «Сталинградская битва» в 1980-1990-х годах, а также музея-заповедника «Сталинградская битва».
На многочисленных фотографиях запечатлены виды здания и экспозиции различных периодов, посещение официальными делегациями, эпизоды работы над полотном панорамы художников студии им. Грекова, виды современных объектов музея-заповедника.
Посетители смогут увидеть документы, фотографии, награды и личные вещи сотрудников музея, чертежи, образцы экспонатов и музейного оборудования, подарки, книги, предметы живописи и скульптуры.
Работа выставки продлится до апреля 2017 года, сообщили в пресс-службе музея.


Фото пресс-службы музея-заповедника «Сталинградская битва»
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