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В регионе назвали лауреатов Государственной премии в сфере культуры

Вчера, 17:45
Lopatin
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В регионе назвали лауреатов Государственной премии в сфере культурыРаспоряжением главы региона присуждены Государственные премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры, изобразительной и культурно-просветительной деятельности за 2016 год. Всего определено 29 лауреатов в шести номинациях, сообщили в региональном комитете культуры.
В этом году в номинации «Литература» премия первой степени присуждена члену регионального отделения «Союза писателей России» Борису Екимову за повесть «Осень в Задонье».
В номинации «Музыкальное искусство» присуждена только премия 1-й степени, которую получит председатель правления Волгоградского областного отделения общественной организации «Союз композиторов России» Павел Морозов за оперетту «Баба Шанель» по мотивам пьесы Николая Коляды.
За «Культурно-просветительскую деятельность» высокой награды удостоен авторский коллектив детской музыкальной школы №1 за фестивальный цикл «Детская творческая неделя на родине А.Н. Пахмутовой».
В номинации «Театральное искусство» главная награда присуждена актеру Волгоградского государственного Нового экспериментального театра Сергею Викторову за роль капитана Келлера в спектакле «Сотворившая чудо».
В номинации «Архитектура» лучшим признан авторский коллектив архитектурно-ландшафтного центра «Грин Арт» за работу «Благоустройство, озеленение и ландшафтная организация объекта озеленения общего пользования – площадь Советская в Ворошиловском районе Волгограда».
А в номинации «Изобразительное искусство» отличился член Волгоградского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Михаил Чалов, создавший работу «Историческая реконструкция Царицына (Волгограда) в живописи и графике».
В состав конкурсной комиссии, которая определила победителей, вошли руководители творческих союзов, а также независимые эксперты. В Волгоградской области размер ежегодной Государственной премии составляет 150, 175 и 200 тысяч рублей в зависимости от ее степени. Наряду с денежным вознаграждением лауреаты получат дипломы, почётные знаки и удостоверения к ним.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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