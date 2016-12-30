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НовостиВолгограда.ру » Культура » В регионе назвали лауреатов Государственной премии в сфере культуры
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Захарова назвала администрацию Обамы «группой озлобленных неудачников»
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Задержаны все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии
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