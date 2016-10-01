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» » Общественная палата продолжает прием книг для сельских библиотек

Общественная палата продолжает прием книг для сельских библиотек

Сегодня, 10:30
Lopatin
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Общественная палата продолжает прием книг для сельских библиотекНа сегодняшний день в пункт сбора книг для сельских библиотек, который находится в Общественной палате Волгоградской области, поступило уже более трех тысяч книг.
Первая партия, в размере 500 книг, отправлена в Новоаннинский район. Также часть собранных книг передана в центральную районную библиотеку Николаевского района, сообщает пресс-служба Общественной палаты.
Сбор книг для сельских библиотек продолжается. Они принимаются в Общественной палате Волгоградской области по адресу ул. Набережная 62 Армии, д.1, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00.
Общественная палата Волгоградской области выражает искреннюю благодарность всем, кто не остался равнодушен и пожертвовал книги для сельских библиотек.
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