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Волгоградцам раскроют секретные факты о Сарепте

Сегодня, 13:30
Lopatin
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Волгоградцам раскроют секретные факты о Сарепте3 января в 13.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на новую экскурсионную программу «Сарепта под грифом секретно». В ходе программы посетители познакомятся с ранее не известными страницами истории колонии Сарепта.
Сотрудники музея-заповедника провели большую исследовательскую работу в архивах России и Германии, в ходе которой были обнаружены документы, раскрывающие по-настоящему секретные факты о Сарепте. Выяснилось, что в Сарепте был подготовлен лучший промышленный шпион Российской империи первой половины XIX века, что Сарепта входила в разветвленную сеть общин по всему земному шару, а также неоднократно посещалась представителями масонских лож. Стало известно, что Сарепта фигурировала в деле о шпионаже компании «Зингер» и о том, что под колонией была уникальная сеть подземных ходов, сообщает пресс-служба музея.


Фото пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта»
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