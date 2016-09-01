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» » В Волгограде в ЦКЗ на гуслях исполнят классические произведения

В Волгограде в ЦКЗ на гуслях исполнят классические произведения

Сегодня, 14:00
Lopatin
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В Волгограде в ЦКЗ на гуслях исполнят классические произведенияВ четверг, 5 января, в Центральном концертном зале Волгограда состоится концерт «Штраус+...» Волжского русского народного оркестра им. Н.Н. Калинина.
В праздничной концертной программе примут участие лауреат международных конкурсов Любовь Муравьева (гусли звончатые, Москва), солисты театра «Царицынская опера» Ольга Сосненко (сопрано) и Олег Федоненко (баритон), а также образцовый детский хор «Gloria» ДШИ «Этос» (г. Волжский).
В программе прозвучат произведения Штрауса, Кальмана, Вивальди, Зуппе, Россини, Легара и других.
Начало концерта в 18.30.
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