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Здание пожарной каланчи отдадут под областной краеведческий музей

Сегодня, 16:54
Lopatin
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Здание пожарной каланчи отдадут под областной краеведческий музей4 января губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание по развитию главных выставочных площадок региона — областного краеведческого музея и музея ИЗО имени Ильи Машкова. Он осмотрел обновленный после капитального ремонта выставочный зал музея ИЗО, а также помещения Царицынской пожарной каланчи, в которых сегодня размещаются государственные ведомства, сообщает пресс-служба областной администрации.
В ходе совещания губернатор заявил, что все здание пожарной каланчи будет передано областному краеведческому музею. «Музей мы переносим сюда полностью, это будет его базовое здание, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Задача в кратчайшие сроки провести всю работу. Конечная дата — это 9 мая 2018 года».
По словам Андрея Бочарова, исторический объект имеет удобное расположение для посещений горожанами и гостями Волгограда. Губернатор поставил задачу перед руководителями профильных ведомств в короткие сроки решить вопрос о передаче здания, подготовке проекта его реконструкции. Также необходимо проработать вопрос наполняемости выставочных площадей, опираясь на опыт других регионов и мнение профессионального сообщества. «Нам нужен современный музей, который будет отвечать лучшим стандартам и практикам», — отметил глава региона.
Сегодня волгоградский областной краеведческий музей занимает помещения бывшей Царицынской земской управы и Волжско-Камского коммерческого банка. Оба здания являются памятниками истории и архитектуры конца XIX – начала XX веков регионального значения и требуют капитального ремонта. Фонды музея объединяют 166 тысяч предметов, в том числе уникальные коллекции.
В начале марта после капитального ремонта будет открыт выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова на улице Чуйкова. Теперь он соответствует современным нормам хранения и экспонирования произведений искусства. Здесь можно будет организовывать до 40 выставок в год, демонстрировать собственные фонды музея, а также реализовать совместные масштабные проекты с крупнейшими музеями и художниками России и других стран. Андрей Бочаров проинспектировал качество проведенных в помещении работ — они завершены на 95 процентов. До конца января объект будет сдан в эксплуатацию.
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