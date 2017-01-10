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» » В Волгограде пройдет концерт памяти жертв крушения ТУ-154

В Волгограде пройдет концерт памяти жертв крушения ТУ-154

Сегодня, 13:06
Reporter
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21 января в Волгоградской филармонии почтят память жертв крушения самолета ТУ-154 над Черным морем. Музыканты исполнят концерт «Три века симфонической музыки», кроме того 16 января в областной библиотеке им. Горького откроется книжная выставка «Ансамбль Александрова: невосполнимая потеря». Как сообщает пресс-служба Минкультуры России, концерты пройдут в городах и республиках, откуда были родом погибшие при крушении ТУ-154.
Напомним Волгоград потерял в этой трагедии талантливых исполнителей - Ивана Шахова и Евгения Булочникова. Оба они входили в состав ансамбля имени Александрова. На борту самолета также находился еще один уроженец г. Волжского Волгоградской области - заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Негруб Александр Николаевич.
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