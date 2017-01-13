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В областной библиотеке расскажут об истории ансамбля Александрова

Сегодня, 11:32
Lopatin
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В областной библиотеке расскажут об истории ансамбля АлександроваС 16 по 31 января в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького будет работать книжно-иллюстративная выставка, посвященная Академическому ансамблю песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова. Об этом ИА «Новости Волгограда» сообщили к региональном комитете культуры.
Ансамбль Александрова – уникальное явление советской и российской культуры. Яркость, эмоциональность, мощность звучания, богатство оттенков – черты стиля краснознаменцев, знакомые нескольким поколениям людей мира. Организованная в ВОУНБ им. М. Горького книжно-иллюстративная выставка представляет некоторые вехи творческого пути ансамбля.
В экспозицию вошли книги, периодические издания, пластинки и фотоматериалы из фонда библиотеки. Например, фотоальбом «Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова» 1981 года издания знакомит с историей создания ансамбля, его репертуаром и концертными выступлениями на протяжении долгого ряда лет – в Советском Союзе и за рубежом.
В рубрике «Песенный символ России» будут представлены диск и грампластинки с записями знаменитого ансамбля, изданные в разные годы. Записи на пластинках демонстрируют широкий творческий диапазон коллектива: песни советских композиторов, русские народные песни, украинские, чилийские, словацкие песни.
Вход на выставку свободный в режиме работы библиотеки.
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