В Волгограде ищут артистов на празднование корейского Нового года Просмотров: 0 Комментариев: 0

В центре «Миринэ» рассчитывают, что на их предложение откликнутся все, кто любит и умеет петь, танцевать, читать стихи, играть на национальных инструментах, или каким-то другим образом связан с корейской культурой.

«В этом году, как и в прошлом, мы будем составлять концертную программу по принципу «открытого микрофона», – поделился планами руководитель «Мирине» Игорь Ким. – Мы ищем таланты и предлагаем людям творческим непременно выступить на праздничном концерте».

Желающие принять участие в концерте до 22 января могут подать заявку по электронной почте kid-911@yandex.ru с указанием своего имени и фамилии, жанра и названия своего номера. Затем не позднее 27 января отправить видеозаявку и/или ссылку с выступлением. А 29 января принять участие в прослушивании и отборе.

Предполагается, что сам концерт состоится 11 февраля 2017 года. Соллаль будет состоять из двух частей: интерактивной (с корейскими играми) и концертной. По традиции свои отчетные номера покажут студенты ансамбля барабанов «Чондун» и студии танца «Хвасон».





Фото комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области. Волгоградский корейский центр «Миринэ» приглашает творческих людей принять участие в праздновании корейского Нового года «Соллаль-2017», сообщили ИА «Новости Волгограда» в комитете по делам национальностей и казачества региона.В центре «Миринэ» рассчитывают, что на их предложение откликнутся все, кто любит и умеет петь, танцевать, читать стихи, играть на национальных инструментах, или каким-то другим образом связан с корейской культурой.«В этом году, как и в прошлом, мы будем составлять концертную программу по принципу «открытого микрофона», – поделился планами руководитель «Мирине» Игорь Ким. – Мы ищем таланты и предлагаем людям творческим непременно выступить на праздничном концерте».Желающие принять участие в концерте до 22 января могут подать заявку по электронной почте kid-911@yandex.ru с указанием своего имени и фамилии, жанра и названия своего номера. Затем не позднее 27 января отправить видеозаявку и/или ссылку с выступлением. А 29 января принять участие в прослушивании и отборе.Предполагается, что сам концерт состоится 11 февраля 2017 года. Соллаль будет состоять из двух частей: интерактивной (с корейскими играми) и концертной. По традиции свои отчетные номера покажут студенты ансамбля барабанов «Чондун» и студии танца «Хвасон».



