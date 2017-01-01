В волжском ДК «Октябрь» из двух оркестров образуют один Просмотров: 0 Комментариев: 0

Решение об объединении двух коллективов было принято с целью оптимизации работы в современных условиях: повышения востребованности зрительской аудиторией, обновления репертуара. В планах нового творческого объединения – разножанровые программы. Запланировано активное участие в концертах городского, областного, федерального и международного уровней.

По данным управления культуры администрации Волжского, объем финансирования двух оркестров сохраняется и направляется на новый объединенный коллектив. Заработные платы артистов не уменьшатся. В Центре культуры и искусства «Октябрь» города Волжского проводится процедура слияния двух коллективов в один концертный оркестр. Он объединит музыкантов духового оркестра и струнной группы эстрадно-симфонического оркестра, интересные творческие новинки, сообщили корреспонденту ИА «Новости Волгограда» в пресс-службе городской администрации.Решение об объединении двух коллективов было принято с целью оптимизации работы в современных условиях: повышения востребованности зрительской аудиторией, обновления репертуара. В планах нового творческого объединения – разножанровые программы. Запланировано активное участие в концертах городского, областного, федерального и международного уровней.По данным управления культуры администрации Волжского, объем финансирования двух оркестров сохраняется и направляется на новый объединенный коллектив. Заработные платы артистов не уменьшатся.



