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» » В волжском ДК «Октябрь» из двух оркестров образуют один

В волжском ДК «Октябрь» из двух оркестров образуют один

Сегодня, 09:16
Lopatin
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В волжском ДК «Октябрь» из двух оркестров образуют одинВ Центре культуры и искусства «Октябрь» города Волжского проводится процедура слияния двух коллективов в один концертный оркестр. Он объединит музыкантов духового оркестра и струнной группы эстрадно-симфонического оркестра, интересные творческие новинки, сообщили корреспонденту ИА «Новости Волгограда» в пресс-службе городской администрации.
Решение об объединении двух коллективов было принято с целью оптимизации работы в современных условиях: повышения востребованности зрительской аудиторией, обновления репертуара. В планах нового творческого объединения – разножанровые программы. Запланировано активное участие в концертах городского, областного, федерального и международного уровней.
По данным управления культуры администрации Волжского, объем финансирования двух оркестров сохраняется и направляется на новый объединенный коллектив. Заработные платы артистов не уменьшатся.
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