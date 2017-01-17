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» » В Волгоградском ТЮЗе выступят участники «Рождественских встреч»

В Волгоградском ТЮЗе выступят участники «Рождественских встреч»

Сегодня, 12:03
Lopatin
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В Волгоградском ТЮЗе выступят участники «Рождественских встреч»В среду, 18 января, в Волгоградском театре юного зрителя (ул. Рабоче-Крестьянская, д. 42) состоится гала-концерт V Открытого городского фестиваля-конкурса «Рождественские встречи».
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в конкурсе приняли участие 1 623 школьника, 29 педагогов и воспитателей из 143 образовательных учреждений Волгограда.
Фестиваль, посвященный духовно-нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию детей через приобщение к русской духовной культуре, проходил по 6 номинациям. Так, в конкурсе театральных постановок на сцене выступили 147 учащихся из 6 образовательных учреждений Волгограда, в конкурсе рождественских песнопений и современных песен – 705 воспитанников.
Почти 300 ребят продемонстрировали свое мастерство в танцевальном искусстве, 72 школьника представили созданные своими руками рождественские костюмы. Более 370 юных художников из 99 образовательных учреждений подготовили творческие работы для конкурса рисунков, 29 педагогов стали участниками конкурса фоторабот.
На гала-концерте городского фестиваля-конкурса «Рождественские встречи» победители и призеры фестиваля будут награждены грамотами и дипломами.
Начало концерта – в 15 часов.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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