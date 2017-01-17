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» » Юная вокалистка из Волгограда стала лауреатом международного конкурса

Юная вокалистка из Волгограда стала лауреатом международного конкурса

Сегодня, 12:41
Lopatin
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Юная вокалистка из Волгограда стала лауреатом международного конкурсаУченица 4-го класса отделения эстрадного пения Центральной школы искусств ВГИИКа Милана Мигали привезла награды с международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Dreamfest», который проходил в период с 9 по 12 января в Казани.
Как рассказали в региональном комитете культуры, вместе со своим педагогом Милана подготовила четыре разных произведения на русском и английском языках. И в итоге юная волгоградская вокалистка стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал» и лауреатом II степени в номинации «Джазовый вокал».
В этом году международный конкурс-фестиваль «Dreamfest» собрал свыше тысячи участников, в нем принимали участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 до 25 лет и старше. Жюри было сформировано из ведущих специалистов и деятелей в области культуры и искусства России, а также педагогов известнейших вузов Москвы и Санкт-Петербурга.


Фото пресс-службы комитета культуры Волгоградской области.
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