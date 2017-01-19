В Волгограде снова покажут пленение фельдмаршала Паулюса Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили ИА «Новости Волгограда» в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», в этот день будет показана военно-историческая реконструкция «Пленение фельдмаршала Паулюса». Всего 4 сеанса: в 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Кроме того, посетители музея «Память» увидят военно-историческую реконструкцию «Немецкий госпиталь» (сеансы в 14.20, 15.20, 16.20), а также кукольный спектакль «Ганс в Сталинграде» (в 14.45, 15.45, 16.45).

Реконструкции будут сопровождаться показом уникальной кинохроники периода Сталинградской битвы. Работники музея напоминают, для лиц до 16 лет вход бесплатный.





Фото с сайта музея-заповедника «Сталинградская битва» 31 января, накануне празднования 74-й годовщины победы под Сталинградом, в волгоградском музее «Память» пройдет ряд интересных мероприятий, посвященных памятной дате. Они подготовлены совместно с сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» и военно-историческим клубом «Пехотинец» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.Как сообщили ИА «Новости Волгограда» в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», в этот день будет показана военно-историческая реконструкция «Пленение фельдмаршала Паулюса». Всего 4 сеанса: в 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.Кроме того, посетители музея «Память» увидят военно-историческую реконструкцию «Немецкий госпиталь» (сеансы в 14.20, 15.20, 16.20), а также кукольный спектакль «Ганс в Сталинграде» (в 14.45, 15.45, 16.45).Реконструкции будут сопровождаться показом уникальной кинохроники периода Сталинградской битвы. Работники музея напоминают, для лиц до 16 лет вход бесплатный.



