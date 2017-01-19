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» » В Волгограде снова покажут пленение фельдмаршала Паулюса

В Волгограде снова покажут пленение фельдмаршала Паулюса

Сегодня, 12:54
Lopatin
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В Волгограде снова покажут пленение фельдмаршала Паулюса31 января, накануне празднования 74-й годовщины победы под Сталинградом, в волгоградском музее «Память» пройдет ряд интересных мероприятий, посвященных памятной дате. Они подготовлены совместно с сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» и военно-историческим клубом «Пехотинец» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Как сообщили ИА «Новости Волгограда» в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», в этот день будет показана военно-историческая реконструкция «Пленение фельдмаршала Паулюса». Всего 4 сеанса: в 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
Кроме того, посетители музея «Память» увидят военно-историческую реконструкцию «Немецкий госпиталь» (сеансы в 14.20, 15.20, 16.20), а также кукольный спектакль «Ганс в Сталинграде» (в 14.45, 15.45, 16.45).
Реконструкции будут сопровождаться показом уникальной кинохроники периода Сталинградской битвы. Работники музея напоминают, для лиц до 16 лет вход бесплатный.


Фото с сайта музея-заповедника «Сталинградская битва»
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