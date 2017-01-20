Капремонт скульптуры «Родина-мать зовет» впервые начнется изнутри Просмотров: 0 Комментариев: 0

«На капитальный ремонт 2 миллиарда рублей выделяет Минкультуры РФ. Сейчас проходит экспертиза сметной документации. Как только она завершится, будет решен вопрос с финансированием, объявим конкурс на определение подрядчика. Работы начнутся уже в этом году», – сказала она.

По словам Марценюк, впервые за всю историю монумента капитальный ремонт 85-метровой скульптуры весом 8 тысяч тонн начнется с ее внутренней части. «Прежде всего, предстоит заменить 99 стальных канатов внутри скульптуры, которые удерживают ее на двухметровой плите. Затем скульптуру оденут в строительные леса и проведут реставрацию более 6 тысяч квадратных метров бетонных поверхностей с заливкой бетоном всех трещин», – уточнила она.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, в ноябре 2016 года Государственная Дума ФС РФ приняла решение о выделении средств на обновление памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». Федеральным центром поддержано предложение региона, основанное на обращениях фронтовиков и ветеранов, и выделены дополнительные финансовые средства порядка двух миллиардов рублей на реконструкцию Мамаева кургана.

Мамаев курган в ходе Сталинградской битвы (июль 1942 года - февраль 1943 года) стал эпицентром сражения. В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого на самой вершине кургана установлена 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет». Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Капитальный ремонт монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане начнется в 2017 году. Затраты на работы составят 2 миллиарда рублей, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на начальника отдела капремонта и реставрации музея-заповедника «Сталинградская битва» Ольгу Марценюк.«На капитальный ремонт 2 миллиарда рублей выделяет Минкультуры РФ. Сейчас проходит экспертиза сметной документации. Как только она завершится, будет решен вопрос с финансированием, объявим конкурс на определение подрядчика. Работы начнутся уже в этом году», – сказала она.По словам Марценюк, впервые за всю историю монумента капитальный ремонт 85-метровой скульптуры весом 8 тысяч тонн начнется с ее внутренней части. «Прежде всего, предстоит заменить 99 стальных канатов внутри скульптуры, которые удерживают ее на двухметровой плите. Затем скульптуру оденут в строительные леса и проведут реставрацию более 6 тысяч квадратных метров бетонных поверхностей с заливкой бетоном всех трещин», – уточнила она.По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, в ноябре 2016 года Государственная Дума ФС РФ приняла решение о выделении средств на обновление памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». Федеральным центром поддержано предложение региона, основанное на обращениях фронтовиков и ветеранов, и выделены дополнительные финансовые средства порядка двух миллиардов рублей на реконструкцию Мамаева кургана.Мамаев курган в ходе Сталинградской битвы (июль 1942 года - февраль 1943 года) стал эпицентром сражения. В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого на самой вершине кургана установлена 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет». Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.



