В Волжском одаренным детям вручили Серебряные знаки почета Просмотров: 70 Комментариев: 0

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, 10 талантливых солистов и коллективов из учреждений дополнительного образования получили почетные серебряные знаки «Рождественские надежды». Награды вручил глава города Игорь Воронин. Он поблагодарил юных музыкантов, певцов и танцоров за то, что они своими талантами прославляют родной Волжский

«Наша волжская молодежь активная и творческая, – сказал Игорь Воронин. – Вы наши «олимпийцы»! Вы подаете достойный пример, как нужно жить, трудиться и любить свой родной город. Вы делаете обычную жизнь более яркой и интересной. Спасибо вам! Успехов и покорения новых творческих вершин!»

Глава города вручил почетные серебряные знаки «Рождественские надежды» - особую городскую награду за высокие достижения в творчестве - Алине Бычковой и Арине Сырокваша (школа искусств «Гармония», педагог Анжелика Акрит), Яне Кудрявцевой и Ангелине Петтерсен (музыкальная школа № 1, педагог Ольга Казимирова), Софии Ткаченко и ребятам из детского объединения классического танца «Волшебная туфелька» (Дворец творчества детей и молодежи, педагог Лариса Любомирская), юным солистам образцового хора «Глория» (школа искусств «Этос», педагог Наталья Дохина), Софье Казанцевой и юным талантам из объединения «Бельканто» (детско-юношеский центр «Русинка», педагоги Виолетта Аванесова и Дмитрий Кузнецов), представителям ансамбля современного эстрадного танца «Денс-шоу» (школа № 37, руководитель Мария Эсакия).

Отличным подарком волжанам стали яркие и незабываемые выступления участников гала-концерта «Рождественские встречи». Перед зрителями выступили ребята из музыкальных школ города, школ искусств «Гармония» и «Этос», Дворца культуры «ВГС» и Центра «Октябрь», Дворца творчества детей и молодежи и, конечно, центра «Русинка». Всего в концерте приняли участие более 600 человек.





Фото пресс-службы администрации города Волжского. В минувшее воскресенье, 22 января, в Центре культуры и искусства «Октябрь» прошел гала-концерт 17-х городских «Рождественских встреч», на котором чествовали юных победителей творческих конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровней.Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, 10 талантливых солистов и коллективов из учреждений дополнительного образования получили почетные серебряные знаки «Рождественские надежды». Награды вручил глава города Игорь Воронин. Он поблагодарил юных музыкантов, певцов и танцоров за то, что они своими талантами прославляют родной Волжский«Наша волжская молодежь активная и творческая, – сказал Игорь Воронин. – Вы наши «олимпийцы»! Вы подаете достойный пример, как нужно жить, трудиться и любить свой родной город. Вы делаете обычную жизнь более яркой и интересной. Спасибо вам! Успехов и покорения новых творческих вершин!»Глава города вручил почетные серебряные знаки «Рождественские надежды» - особую городскую награду за высокие достижения в творчестве - Алине Бычковой и Арине Сырокваша (школа искусств «Гармония», педагог Анжелика Акрит), Яне Кудрявцевой и Ангелине Петтерсен (музыкальная школа № 1, педагог Ольга Казимирова), Софии Ткаченко и ребятам из детского объединения классического танца «Волшебная туфелька» (Дворец творчества детей и молодежи, педагог Лариса Любомирская), юным солистам образцового хора «Глория» (школа искусств «Этос», педагог Наталья Дохина), Софье Казанцевой и юным талантам из объединения «Бельканто» (детско-юношеский центр «Русинка», педагоги Виолетта Аванесова и Дмитрий Кузнецов), представителям ансамбля современного эстрадного танца «Денс-шоу» (школа № 37, руководитель Мария Эсакия).Отличным подарком волжанам стали яркие и незабываемые выступления участников гала-концерта «Рождественские встречи». Перед зрителями выступили ребята из музыкальных школ города, школ искусств «Гармония» и «Этос», Дворца культуры «ВГС» и Центра «Октябрь», Дворца творчества детей и молодежи и, конечно, центра «Русинка». Всего в концерте приняли участие более 600 человек.



