Областной краеведческий музей займет три здания в Волгограде Просмотров: 0 Комментариев: 0

На состоявшемся в комитете рабочем совещании было отмечно, что оба нынешних здания музея являются памятниками истории и архитектуры конца XIX – начала XX веков регионального значения и требуют капитального ремонта. Ожидается, что все необходимые работы в помещениях музея завершатся к 9 мая 2018 года.

Как рассказали в комитете культуры, на рабочем совещании стало известно, будет ли краеведческий музей переезжать и какие здания за ним останутся.

«У музея будет три здания — два нынешних и новое — здание бывшей Первой пожарной части. Особо отмечу, что музею передается не только каланча, но все здание общей площадью 3 тысячи квадратных метров», – сказал председатель комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Волгоградской областной Думы Александр Осипов.

Также прозвучали предварительные итоги обследования нынешних зданий музея.

«В ходе обследования строительных конструкций критических повреждений на сегодняшний день не обнаружено», – заявил профессор кафедры строительных конструкций, оснований и надежности сооружений Института архитектуры и строительства ВолгГТУ Валентин Бабалич.

На совещании также стало известно, как будет использовано музеем здание Первой пожарной части Царицына. Здесь будут помещения с отдельной экспозицией, возможно, помимо экспозиции, появится конференц-зал, станут располагаться временные выставки и даже поставят настоящую старинную пожарную машину.





Фото комитета культуры Волгоградской области . В январе этого года губернатором Андреем Бочаровым было принято решение передать здание Первой пожарной части г.Царицына (ул. Коммунистическая, 5) Волгоградскому областному краеведческому музею. Кроме того, из областного бюджета выделены деньги на приведение в надлежащий вид двух нынешних зданий музея, расположенных на проспекте Ленина в бывшей Царицынской земской управе и Волжско-Камском коммерческом банке, сообщает региональный комитет культуры.На состоявшемся в комитете рабочем совещании было отмечно, что оба нынешних здания музея являются памятниками истории и архитектуры конца XIX – начала XX веков регионального значения и требуют капитального ремонта. Ожидается, что все необходимые работы в помещениях музея завершатся к 9 мая 2018 года.Как рассказали в комитете культуры, на рабочем совещании стало известно, будет ли краеведческий музей переезжать и какие здания за ним останутся.«У музея будет три здания — два нынешних и новое — здание бывшей Первой пожарной части. Особо отмечу, что музею передается не только каланча, но все здание общей площадью 3 тысячи квадратных метров», – сказал председатель комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Волгоградской областной Думы Александр Осипов.Также прозвучали предварительные итоги обследования нынешних зданий музея.«В ходе обследования строительных конструкций критических повреждений на сегодняшний день не обнаружено», – заявил профессор кафедры строительных конструкций, оснований и надежности сооружений Института архитектуры и строительства ВолгГТУ Валентин Бабалич.На совещании также стало известно, как будет использовано музеем здание Первой пожарной части Царицына. Здесь будут помещения с отдельной экспозицией, возможно, помимо экспозиции, появится конференц-зал, станут располагаться временные выставки и даже поставят настоящую старинную пожарную машину.



