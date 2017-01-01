|
Юные волгоградцы триумфально выступили на этапе "Робофеста-2017"
Сегодня, 14:17
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Фото: Руслан Герасимов / Novostivolgograda.ru
Накануне, 29 января, в Волжском прошел Региональный этап IX Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест – 2017» на базе КМЦ "Юность".
«РобоФест» – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, который ежегодно собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.
Всего в отборочном туре участвовало 60 команд из Волжского, Волгограда и Элисты. Соревнования проходили по шести направлениям.
В рамках соревнования ребятам нужно было полностью собрать и протестировать роботов, написать необходимый софт, а также выполнить тестовые заезды по извилистому маршруту.
По итогам регионального этапа места распределились следующим образом:
Направление «Junior FIRST LEGO League» (JrFLL):
1 место заняли волгоградцы, на 2 месте оказались ребята из Элисты, а 3 место поделили между собой юные волжане и участники из Элисты.
Направление «Hello, Robot! LEGO»:
- номинация «Чертежник» - 1 и 3 место осталось за волгоградцами, а 2 место досталось Волжскому.
- в номинациях «Шорт-Трек» и «Траектория-квест» все призовые места достались участникам из Волгограда.
По остальным направлениям победителей выявить не удалось, из-за того, что участники не смогли набрать необходимого количества баллов.
Организаторы подчеркнули, что возраст самого младшего из участников составляет всего 4,5 года, самому старшему - 14 лет. А также, что популярность робототехники растет с каждым годом.
Победители, занявшие 1 и 2 места, смогут продолжить соревнования в рамках всероссийского фестиваля «РобоФест – 2017» в Москве в середине марта.
Напомним, что в настоящее время в программе «Робототехника» участвует более 20000 школьников и студентов из 62 регионов России.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.