Юные волгоградцы триумфально выступили на этапе "Робофеста-2017" Просмотров: 0 Комментариев: 0

Фото: Руслан Герасимов / Novostivolgograda.ru



Накануне, 29 января, в Волжском прошел Региональный этап IX Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест – 2017» на базе КМЦ "Юность".

«РобоФест» – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, который ежегодно собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.







Всего в отборочном туре участвовало 60 команд из Волжского, Волгограда и Элисты. Соревнования проходили по шести направлениям.











В рамках соревнования ребятам нужно было полностью собрать и протестировать роботов, написать необходимый софт, а также выполнить тестовые заезды по извилистому маршруту.









По итогам регионального этапа места распределились следующим образом:

Направление «Junior FIRST LEGO League» (JrFLL) :

1 место заняли волгоградцы, на 2 месте оказались ребята из Элисты, а 3 место поделили между собой юные волжане и участники из Элисты.

Направление «Hello, Robot! LEGO» :

- номинация «Чертежник» - 1 и 3 место осталось за волгоградцами, а 2 место досталось Волжскому.

- в номинациях «Шорт-Трек» и «Траектория-квест» все призовые места достались участникам из Волгограда.

По остальным направлениям победителей выявить не удалось, из-за того, что участники не смогли набрать необходимого количества баллов.







Организаторы подчеркнули, что возраст самого младшего из участников составляет всего 4,5 года, самому старшему - 14 лет. А также, что популярность робототехники растет с каждым годом.







Победители, занявшие 1 и 2 места, смогут продолжить соревнования в рамках всероссийского фестиваля «РобоФест – 2017» в Москве в середине марта.

Напомним, что в настоящее время в программе «Робототехника» участвует более 20000 школьников и студентов из 62 регионов России.







Накануне,, в Волжском прошел Региональный этап IX Всероссийского робототехнического фестиваляна базе– крупнейшийи один из крупнейших в мире фестивалей, который ежегодно собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте, которые представляют свои уникальные разработки.Всего в отборочном туре участвовалоиз. Соревнования проходили по шести направлениям.В рамках соревнования ребятам нужно было полностью собрать и протестировать роботов, написать необходимый софт, а также выполнить тестовые заезды по извилистому маршруту.По итогам регионального этапа места распределились следующим образом:заняли волгоградцы, наоказались ребята из Элисты, аподелили между собой юные волжане и участники из Элисты.осталось за волгоградцами, адосталось Волжскому.все призовые места достались участникам из Волгограда.По остальным направлениям победителей выявить не удалось, из-за того, что участники не смогли набрать необходимого количества баллов.Организаторы подчеркнули, что возраст самого младшего из участников составляет всего 4,5 года, самому старшему - 14 лет. А также, что популярность робототехники растет с каждым годом.Победители, занявшие, смогут продолжить соревнования в рамках всероссийского фестиваляв Москве в середине марта.Напомним, что в настоящее время в программе «Робототехника» участвует болеешкольников и студентов изРоссии.



