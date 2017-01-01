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» » Волгоградским экскурсоводам предлагают пройти добровольную аттестацию

Волгоградским экскурсоводам предлагают пройти добровольную аттестацию

Сегодня, 15:09
Lopatin
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Волгоградским экскурсоводам предлагают пройти добровольную аттестациюРегиональное Агентство развития туризма предлагает местным экскурсоводам пройти бесплатную добровольную аттестацию. Желающие принять в ней участие могут подавать документы уже с 6 февраля.
По информации комитета культуры Волгоградской области, по итогам аттестации будет составлен реестр региональных экскурсоводов, который разместят на едином региональном туристическом портале. Экскурсоводы, прошедшие добровольную аттестацию, получат сертификат и именной бейдж.
Процедура аттестации будет проводиться не реже двух раз в год. Претендентов проверят на знание экскурсионного материала, а также методик и техник проведения экскурсий. Решение о прохождении аттестации будет приниматься Экспертным советом.
10 и 17 февраля с 16 до 19 часов в Туристско-информационном центре Волгоградской области (Волгоград, улица Гагарина, 12) эксперты совета по аттестации, имеющие опыт работы в туристско-экскурсионной деятельности более 15 лет, проведут бесплатные консультации для экскурсоводов, подавших заявки на аттестацию.
Получить дополнительную информацию об условиях прохождения аттестации, а также других мероприятиях для экскурсоводов можно по телефону Агентства развития туризма 8(8442) 59-11-27 или электронной почте info@welcomevolgograd.com.
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