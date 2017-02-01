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Волгоградцам показали пленение Паулюса и немецкий госпиталь

Сегодня, 13:12
Lopatin
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Волгоградцам показали пленение Паулюса и немецкий госпитальВо вторник, 31 января, в волгоградском музее «Память» состоялись показы военно-исторических реконструкций, посвященных 74-й годовщине победы советских войск под Сталинградом.

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», посетителям было показано, как происходило пленение фельдмаршала Паулюса вместе со штабом 6-й полевой немецкой армии. Другая военно-историческая реконструкция называлась «Немецкий госпиталь». Зрители смогли увидеть работу лазарета на вражеской стороне.

Волгоградцам показали пленение Паулюса и немецкий госпитальОбе реконструкции подготовили сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с ВИК «Пехотинец» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Кроме того, в этот же день юным посетителям музея «Память» был показан небольшой кукольный спектакль «Ганс в Сталинграде», поставленный членами кружка «Сталинградский следопыт» Детско-юношеского центра Волгограда.


Фото пресс-службы музея-заповедника «Сталинградская битва»
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