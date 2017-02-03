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» » На сайте музея-панорамы открылась виртуальная выставка «Маршалы Победы»

На сайте музея-панорамы открылась виртуальная выставка «Маршалы Победы»

Сегодня, 15:29
Lopatin
На сайте музея-панорамы открылась виртуальная выставка «Маршалы Победы»На официальном сайте музея-заповедника «Сталинградская битва» открылась виртуальная выставка «Маршалы Победы. Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский». Она рассказывает о жизненном пути двух великих полководцев XX столетия.

Как сообщили сотрудники музея, здесь представлены фотографии и документы, которые знакомят зрителя с этапами их становления военачальниками, взаимодействием в руководстве войсками в сражениях Великой Отечественной войны, в том числе и Сталинградской битвы, и активной деятельностью на военном, политическом и общественном поприще в послевоенные годы. Судьбы маршалов неоднократно пересекались, и каждый оставил заметный след в военной истории Отечества.

«Маршалы Победы. Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский» – уже седьмая виртуальная выставка, созданная сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва». Эта перспективная форма работы призвана расширить доступность музейной экспозиции для маломобильных групп населения, а также тех, кто проживает в отдаленных регионах России и за рубежом, – отметили в музее.


Фото с выставки музея-заповедника «Сталинградская битва».
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