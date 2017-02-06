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» » 14 февраля в Волгограде пройдет День влюбленных в книгу

14 февраля в Волгограде пройдет День влюбленных в книгу

Вчера, 14:27
Lopatin
14 февраля в Волгограде пройдет День влюбленных в книгу14 февраля, в Международный день дарения книг, волгоградская областная библиотека им. М.Горького приглашает горожан принять участие в акции «День влюбленных в книгу».

Как сообщили в региональном комитете культуры, посетители смогут принять участие в различных акциях и лотереях с призами и подарками, поучаствовать в мастер-классе по реставрации книг, сфотографироваться на память в «воздушном шаре» из книг и гелиевых шаров, послушать первые аудиокниги – виниловые пластинки с записями художественных произведений, а также «вживую» услышать современных волгоградских поэтов. Для гостей будут подготовлены книжные выставки и экскурсии.

В стенах библиотеки состоится поэтический онлайн-марафон «Я подарю тебе стихи…», объединяющий библиотеки региона, в рамках которого будут звучать лучшие классические и современные стихи, посвященные любви. А в 16 часов планируется проведение круглого стола «Книга навсегда» известными в городе людьми, готовыми рассказать о любимых книгах, актуальных для всех поколений.

В 2017 году Волгоградская ОУНБ им. М. Горького объявляет кастинг для подаренных в этот день книг (изданных в последние 5 лет) по следующим номинациям: лучшая современная научная книга; лучший современный бестселлер; лучший поэтический сборник; любимая современная книга. При этом можно будет подарить книгу не только для «Горьковки», но и адресно для любой библиотеки региона, рассказали в областном комитете культуры.
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